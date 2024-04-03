مقتل 11 جندياً بهجوم للحوثيين في لحج

حضّ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ أمس، الميليشيا الحوثية على وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، معتبراً إنهم يقوّضون عملية السلام في البلاد.

واعتبر ليندركينغ في إحاطة إعلامية عبر الفيديو، عقب جولته في السعودية وسلطنة عمان، أنه ((يجب على الحوثيين أن يوقفوا على الفور هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن لأنها تقوض التقدّم في عملية السلام في اليمن وتعقّد إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين وغيرهم من المحتاجين، بما في ذلك الشعب الفلسطيني)).

وقال ليندر كينج إن ضغوط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يهدف إلى حماية حركة الشحن في البحر الأحمر ربما تثني الجماعة عن شن هجمات على السفن، لكن في نهاية المطاف لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي.

وفي السياق، ووفق ما ذكرته المصادر الدبلوماسية لـ((البيان)) فإن نقاشات مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ ومبعوث الولايات المتحدة تيم ليندر كينج تركزت على كيفية الحفاظ على مكاسب السلام التي تحققت في نهاية العام الماضي من خلال التوافق على خريطة الطريق وآلية تنفيذها، وإبعاد تأثير هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر على تلك التوافقات وتجنب انهيارها.

وأكدت المصادر أن حصيلة اللقاءات التي عقدت في عواصم المنطقة مع الوسطاء، أظهرت أن على الحوثيين إيقاف هجماتهم على السفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن إذا ما أرادوا المضي في التوقيع على خريطة الطريق المقترحة وآلية تنفيذها مع الجانب الحكومي، وأن موقف المجتمع الدولي موحد في أنه لا يمكن المضي في التوقيع على الخريطة مع استمرار الهجمات على السفن.

وحسب ما ذكرته المصادر، فإن الحوثيين كانوا أبلغوا الوسطاء بضرورة التوقيع على خريطة الطريق وآلية تنفيذها الآن، وعدم ربط ذلك بالتصعيد في جنوب البحر الأحمر، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض.

ورأت أن إقدام الجماعة على إصدار طبعة من العملة الوطنية من فئة المئة ريال وتهديدها بالمضي في إصدار أوراق نقدية غير معترف بها من قبل البنك المركزي في عدن، هي إحدى وسائل الضغط والابتزاز التي اتبعتها الجماعة بهدف الحصول على موافقة بالتوقيع على خريطة الطريق.

وفي سياق هذا التصعيد، رد البنك المركزي اليمني على الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، وأصدر أمراً لجميع البنوك التجارية بنقل مقارها المركزية من صنعاء إلى عدن خلال شهرين.

11 قتيلاً

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري في عدن بمقتل 11 من القوات الحكومية إثر التصدي لتسلل ميليشيا الحوثي في جبهة كرش بمحافظة لحج جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية المنضوية تحت لواء الحكومة العقيد محمد النقيب إن الاشتباكات العنيفة أدت إلى تكبد الحوثيين خسائر في العتاد والأفراد، ما أدى إلى انسحابهم من المواقع التي حاولوا التسلل إليها.

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