الكويتيون يختارون اليوم أعضاء «مجلس الأمة» الـ18

يتوجه الناخبون الكويتيون، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر الذي يأتي بعد حل أمير الكويت للمجلس في فصله التشريعي السابع عشر، الذي لم يتم عاماً واحداً من عمره المقرر دستورياً بـ4 سنوات، إذ انتخب في يونيو 2023، وصدر مرسوم بحله في فبراير الماضي.

يشارك في الانتخابات الحالية 200 مرشح في الدوائر الخمس في ظل إجمالي الناخبين البالغ عددهم 834733 ناخباً، حيث تتصدر الدائرة الخامسة بعدد ناخبين يبلغ 270768 ناخباً ثم الرابعة بـ 220932 ناخباً وبعدها الثالثة بـ 143693 ناخباً، فالأولى بـ 104038 ناخباً، وأخيراً أقل الدوائر الانتخابية، الثانية بعدد ناخبين يبلغ 95302 ناخب.

تأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور.

وحل مجلس الأمة الكويتى صار معهوداً خلال العقدين الأخيرين من عمر الحياة البرلمانية في الكويت، حيث أجريت 11 عملية انتخابية منذ عام 2003، نتج عنها 11 مجلساً منتخباً، 3 منها حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابها لإجراءات دستورية.

مسار يتجدد

وتم اختيار شعار ((مسار يتجدد)) في إطار إصرار على الإصلاح وتصحيح المسار في العملية الانتخابية، والتي تتجسد من خلال الشفافية كمبدأ وأسلوب عمل.

وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعا الاثنين الماضي، الناخبين إلى استيفاء حقهم الانتخابي بالمشاركة في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة، اليوم.

معتبراً أن ((من يقاطعها، فإنه يفرط في حقه الدستوري، ولم يؤد أمانة حسن الاختيار)). وأضاف: ((نأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير، وأعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة، وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية)).

واستبعدت إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية 14 مُرشحاً، بسبب قضايا تتعلق بإدانة بعضهم تنظيم انتخابات فرعية.

وأكدت وزارة الداخلية انتهاءها من التجهيزات اللازمة لتنظيم الانتخابات، حيث تم إعداد 23 مدرسة كمقار للاقتراع، تشتمل على 764 لجنة انتخابية، كما تم الانتهاء من التجهيزات التأمينية اللازمة لضمان سريان الانتخابات فى أجواء من الانضباط والهدوء والأمن.

وأوضحت الوزارة، أن المقار الانتخابية تشمل 5 مدارس ستكون مقرات للجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، و16 مدرسة في الدائرة الانتخابية الأولى، و18 في الثانية، و22 في الثالثة، و28 في الرابعة، و34 في الخامسة.

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