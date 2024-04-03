رفض إسرائيل عودة النازحين يعطّل «هدنة غزة»

قال البيت الأبيض أمس، إن واشنطن لا تتوقع أن يؤثر مقتل سبعة موظفين بمنظمة ورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) في قصف إسرائيلي بقطاع غزة على محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في إفادة صحفية ((مفاوضات وقف إطلاق النار و(تبادل) الأسرى جارية... لا أتوقع وجود أي أثر محدد على هذه المناقشات بسبب قصف أول من أمس)).

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الثلاثاء إنه يشعر بغضب وحزن بسبب القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة عمال الإغاثة، مشيراً إلى أن الحادث ليس الأول من نوعه في الصراع الذي قتل فيه عدد كبير للغاية من عمال الإغاثة.

وقال كيربي في الإفادة الصحافية ((ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، ومن ثم، نعم، هذا يشعرنا بالإحباط)).

عودة النازحين

وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن إسرائيل لم توافق بعد على مسألة عودة النازحين في غزة إلى ديارهم خلال المفاوضات بشأن الهدنة في القطاع.

وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، قال الوزير القطري ((نبذل كل ما في وسعنا خلال المفاوضات (بشأن الهدنة في قطاع غزة).

ولكن المسائل التي تتكرر هي عودة النازحين إلى ديارهم وهذا أمر لم توافق عليه إسرائيل بعد)). وأوضح أن الخلاف الرئيسي بمفاوضات وقف النار في غزة هو ((عودة النازحين)).

ودعا وزير الخارجية القطري المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة، آملاً أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف الحرب في غزة.

قرارات مجلس الأمن

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يجب أن يتذكر أن قرارات مجلس الأمن ملزمة وأن عليه وقف الحرب.

وأضاف ((توقفنا عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر))، لافتاً إلى ضرورة تنظيم مؤتمر دولي يتوصل إلى إنهاء الحرب في غزة، ومشيراً إلى أن العوائق التي تواجهها محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم هي نفس العوائق التي كانت في فبراير.

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