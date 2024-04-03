منظمات إغاثة تشكو من هجمات إسرائيلية «ممنهجة»

أدانت منظمات إغاثية مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني الاثنين في غارة إسرائيلية قالت إنها مؤشر على الهجمات التي تشنها إسرائيل على نحو ((منهجي)) ضد المنظمات غير الحكومية في غزة، آملة في اتخاذ ((إجراءات)) دولية قوية لتفادي وقوع مآسٍ أخرى مماثلة.

وقال ممثلو عدد من هذه المنظمات، إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل عاملي إغاثة غربيين للمرة الأولى، يوضح قبل كل شيء أن المنظمات غير الحكومية تعمل في بيئة غير آمنة في القطاع، حيث تعرض العديد منها لهجمات منذ بداية الحرب قبل نحو ستة أشهر.

في الإجمال، قُتل أكثر من 200 عامل إنساني في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقاً للمنظمات غير الحكومية، بينهم 165 على الأقل يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتعرض عاملون بمنظمة المطبخ المركزي العالمي للقصف بعد أن غادروا الاثنين مستودعاً في دير البلح، وسط القطاع. وبالمثل، تحاول المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة حماية طواقمها من الهجمات الإسرائيلية من خلال الإبلاغ عن تحركاتهم وإرسال إحداثيات مبانيها إلى ((منصة)) إسرائيلية، حسبما أفاد بنجامين غودان، المسؤول لدى منظمة الطوارئ الأولى الدولية، عن العمليات في الشرق الأوسط.

وقالت كاميلا دوغليوتي، من منظمة هانديكاب إنترناشيونال التي تعرض مقرها في مدينة غزة للقصف في نهاية يناير، إن مستوى المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني ((مرتفع للغاية)). وأضافت أن ((هذا الهجوم الجديد هو في المقام الأول نتيجة لعدم امتثال إسرائيل على نحو مستمر للقانون الإنساني الدولي)).

ومن بين الضربات التي خلفت دماراً كبيراً في غزة خلال الأشهر الستة الماضية، أحصت منظمة أطباء بلا حدود 21 ((ضربة)) أو ((حادثة)) استهدفت المستشفيات أو العيادات التي تستفيد من دعمها أو حتى سيارات الإسعاف.

وقالت كلير ماغون المتحدثة باسم هذه المنظمة غير الحكومية: ((إن مستوى الخطر الذي نواجهه في غزة غير مسبوق في تاريخ منظمة أطباء بلا حدود))، مشيرة إلى مقتل خمسة موظفين فلسطينيين لدى المنظمة ((إما في قصف إسرائيلي، أو... بالرصاص من مسافة قريبة عند نقطة تفتيش إسرائيلية)).

وقال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: ((من الضروري إعادة النظر بشكل كامل في علاقاتنا مع الجيش الإسرائيلي)). وأضاف بغضب: ((إن الهجوم المتعمد على ثلاث سيارات مدنية (تم الإبلاغ عنها) يُظهر إما أن إسرائيل لا تسيطر على قواتها))، أو أن المعلومات التي أرسلتها منظمة المطبخ العالمي ((لم يتم مطلقاً إبلاغ)) جيشها بها؛ وهذا ((في كلتا الحالتين)) أمر ((لا يُغتفر)).

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