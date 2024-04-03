بلدية رأس الخيمة تعلن جاهزيتها للعيد وتحدد أوقات عمل الأسواق

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكملت دائرة بلدية رأس الخيمة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث أعدت إدارة الصحة العامة برنامجاً لتكثيف عمل فرق التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية وأسواق الإمارة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.
وحددت الدائرة أوقات العمل في المقاصب والأسواق، حيث سيكون العمل في مقصب رأس الخيمة والغيل والمقصب المركزي ((الفلية)) وسوق المواشي وسوق أسماك رأس الخيمة والدقداقة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ويستقبل سوق أسماك الدقداقة زبائنه من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً.
وأكدت البلدية استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت البيطرية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، والحجر البيطري بمنفذ الدارة الحدودي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً.
ويستأنف العمل بجميع شعب وأفرع قسم الرقابة حسب الدوام الرسمي بداية من ثاني أيام العيد، أما قسم الرقابة الغذائية فستكون أوقات العمل فيه في أول وثاني وثالث أيام العيد، خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى السابعة مساءً، أما قسم الرقابة الصحية والبيئية فستكون أوقات العمل فيه في أول وثاني وثالث أيام العيد على فترتين، تمتد الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، والفترة الثانية من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً.
وستقوم فرق العمل في إدارة الصحة العامة بتكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع.
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