بلدية رأس الخيمة تعلن جاهزيتها للعيد وتحدد أوقات عمل الأسواق

أكملت دائرة بلدية رأس الخيمة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث أعدت إدارة الصحة العامة برنامجاً لتكثيف عمل فرق التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية وأسواق الإمارة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.

وحددت الدائرة أوقات العمل في المقاصب والأسواق، حيث سيكون العمل في مقصب رأس الخيمة والغيل والمقصب المركزي ((الفلية)) وسوق المواشي وسوق أسماك رأس الخيمة والدقداقة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ويستقبل سوق أسماك الدقداقة زبائنه من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأكدت البلدية استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت البيطرية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، والحجر البيطري بمنفذ الدارة الحدودي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

ويستأنف العمل بجميع شعب وأفرع قسم الرقابة حسب الدوام الرسمي بداية من ثاني أيام العيد، أما قسم الرقابة الغذائية فستكون أوقات العمل فيه في أول وثاني وثالث أيام العيد، خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى السابعة مساءً، أما قسم الرقابة الصحية والبيئية فستكون أوقات العمل فيه في أول وثاني وثالث أيام العيد على فترتين، تمتد الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، والفترة الثانية من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً.

وستقوم فرق العمل في إدارة الصحة العامة بتكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز