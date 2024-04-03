«آيزو» لمختبر الرصد الإشعاعي بـ «الإمارات للخدمات الصحية»

حصل مختبر الرصد الإشعاعي المهني في مركز الوقاية من الإشعاع بإدارة الأشعة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على شهادة الآيزو لكفاءة أداء مختبرات القياس والمعايرة.

حيث يعكس هذا الإنجاز اعترافاً دولياً بكفاءة وأهلية المختبر، لتوفير نتائج موثوقة ودقيقة، باعتباره مسهماً رئيساً في توفير خدمات الرصد الإشعاعي المهني للعاملين في المجالات الإشعاعية بالدولة، وذلك لأغراض الوقاية من الإشعاع.

واعتبر الدكتور عبد الله النقبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة بالمؤسسة، هذا الإنجاز انعكاساً واضحاً على تكامل وتناغم الجهود الحكومية على الصعيد الاتحادي لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور والمجتمع.

وأشادت الدكتورة أمينة الجسمي مدير إدارة الأشعة في المؤسسة، بقدرة المختبر على الاستجابة لكافة متطلبات الجودة، وتمكنه من مواكبة آخر المستجدات التقنية الحديثة، علاوة على أنه يعزز مجالات التنافس الدولية في معايير التميز والريادة.

وأوضحت أن لجنة الاعتماد أجرت تقييماً ميدانياً شاملاً لكافة العوامل في المختبر، والتي يمكن أن تؤثر في إنتاج المعلومة الفنية، حيث تعتمد معايير التقييم على مقياس دولي لتقييم المختبرات على نطاق عالمي، والتي تركز على قدرة المختبر على إنتاج بيانات دقيقة وسديدة للاختبارات والمعايرات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يدل على كفاءة فريق العمل المتخصص، ودوره الفعال في تعزيز سبل التعاون مع الجهات الدولية.

وأكدت مريم الهاجري مدير المركز، أن هذه الشهادة ستعزز من مكانة المركز كمرجع رئيس في مجال الوقاية من الإشعاع والسلامة الإشعاعية في الدولة.

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