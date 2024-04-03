تعزيز التعاون بين الموارد البشرية لحكومة دبي وجامعة حمدان بن محمد الذكية

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، لتشكل خريطة طريق للتعاون الثنائي في مجالات الأبحاث والدراسات التخصصية والتدريب، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي والخدمة المجتمعية ووضع إطار تنظيمي يحدد آلية التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموارد البشرية.

وتنص المذكرة التي وقعها كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، على تبادل الخبرات والأبحاث والتنسيق في إعداد أبحاث مشتركة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في مجال الموارد البشرية والتعاون في مجال التدريب والتطوير.

وقال الفلاسي إن المذكرة تأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز آليات تمكين الكفاءات المواطنة، ورفدها بالأدوات التي تعزز قدرتها على الاضطلاع بأدوارها في قيادة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تقديم التدريب في مجال الموارد البشرية وإعداد الأبحاث والدراسات الكفيلة بتنمية مهارات الطلبة في هذا المجال.

وأشار الفلاسي إلى أن المذكرة ستسهم في تطوير الموارد البشرية بما يواكب التطور الشامل في العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء في هذا القطاع.

وقال الدكتور منصور العور: ((ننظر بثقة حيال الانعكاسات الإيجابية لتعاوننا مع الدائرة على تعزيز العمل البحثي والأكاديمي المشترك، وإرساء معايير جديدة للتميز على صعيد تمكين وتدريب وتطوير قدرات الدارسين وكوادر إدارة الموارد البشرية)).

وبموجب المذكرة ستتولى الدائرة إعداد وتنسيق برامج التدريب الداخلي التي يشمل نطاقها الدارسين في الجامعة في مجال أبحاث الموارد البشرية، وتحديد واختيار مواضيع الأبحاث والدراسات في المجال التي يمكن العمل عليها، وأساليب إجرائها. وستقدم الجامعة الدعم في مجال البحوث والدراسات والتقارير من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ودارسي برامج الدراسات العليا والبكالوريوس في الجامعة.

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