«الإمارات للإفتاء الشرعي» يبحث في الفتاوى الطبية المستجدة

نظّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الملتقى العلمي الرمضاني الثاني تحت عنوان ((الفتاوى الطبية المستجدة رؤية حضارية وتطبيقات واقعية وقيم مستدامة)) ليلة أول من أمس بفندق سانت ريجس أبوظبي، بحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومسؤولين من جهات ذات صلة.

ويهدف الملتقى إلى تفعيل أدوات الاجتهاد الحضاري من خلال مواكبة المسائل الطبية المستجدة وتطوراتها الواقعية وآثارها الإنسانية وفق مناهج معتدلة، وتماشياً مع قاعدة الرأي الطبي أساس للفتوى الشرعية.

رؤية

وتضمن الملتقى جلستين علميتين أولها ((نماذج من التطبيقات الطبية وأثرها على صناعة الفتوى))، وناقشت الجلسة محورين مهمين في المجال الطبي والشرعي والقانوني وهما (الموت الدماغي والإنعاش الكهربائي استيعابه العلمي والقانوني وفق رؤية إفتائية حضارية)، والمحور الثاني (غسيل الكلى تصوراته العلمية وأحكامه الإفتائية وآثاره على الصيام) وقد ناقش المحاور عدد من المختصين الطبيين والشرعيين والقانونيين.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع ((المنهج الإفتائي الحضاري في المسائل الطبية المستجدة))، وجاء فيها ثلاثة محاور رئيسة وهي ((الفتوى في المسائل الطبية بين التطورات والسياقات الواقعية العلمية))، والمحور الثاني ((أهمية الاجتهاد المؤسسي في المسائل الإفتائية الطبية المستجدة))، والمحور الثالث ((المنهجية العلمية في المسائل الطبية الإفتائية من منطلق وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي)).

عناية

واتفق المشاركون على أن الفتاوى الطبية المتعلقة بالصيام ينبغي العناية بها، واستيعاب مسائلها، والنظر في مستجداتها، من خلال التصور العميق المبني على الأسس والضوابط العلمية، وتقديم التوعية الإفتائية بأحكام المريض وخاصة الصائم، مؤكدين أن الرأي الطبي هو أحد المرتكزات الأساسية في صناعة ((الفتوى الطبية))، وذلك عبر التكييف السليم، والتشخيص الصحيح الذي يعتمد على مشورة الأطباء المتخصصين، وتجنب التشدد في إصدار المحتوى الإفتائي الموجّه للمرضى.

ودعا المشاركون المؤسسات الإفتائية إلى ضرورة مواكبة المستجدات العلمية عامة، والطبية خاصة، وتجديد ((أرشيف الإفتاء الطبي))؛ باعتبار التغيرات الطارئة، والمؤثرات الواقعية المبنية على التطورات العلمية والدراسات المعاصرة.

مشددين على ضرورة الحرص والعناية بفئات المرضى والاهتمام بهم، ولا سيما المرضى المقيمين في المستشفيات، وإيجاد المخرجات والحلول المناسبة التي تراعي حالهم وتلبي حاجاتهم، وفق الاعتبارات الشرعية، والكليات العامة؛ المبنية على مبدأ الرفق والرأفة بالمرضى، ورفع الحرج عنهم.

كما أوصوا بإطلاق مبادرة وطنية كبرى على مستوى الدولة تهدف إلى تمكين ثقافة الشراكة بين العاملين في المجالين الطبي والشرعي، وتأسيس لجان تنسيقية مشتركة، وتبادل زيارات مستدامة، والوقوف عن قرب على أهم التحديات، والوصول إلى حلول تتواءم مع الواقع، وتخدم حال المرضى.

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