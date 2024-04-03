اختتام ناجح للدورة الرمضانية بالمخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية التي أقيمت في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود تحت رعاية وحضور حسن سالم الغول القايدي مدير فريق الإغاثة الإماراتي، ونائبه يوسف عبدالله الهرمودي.

واستهل الحفل الختامي، الذي حضره منير الشخانبة المدير الأمني للمخيم، بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة اللاجئين والتي ألقاها أحمد شتيوي، ووجه خلالها الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها في توفير جميع احتياجات اللاجئين. تم بعدها تسليم الهدايا على الفائزين بالمسابقات الدينية والثقافية والشطرنج، إضافة لتكريم المحكمين.

وأكد حسن الغول، التزام فريق الإغاثة الإماراتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير احتياجات اللاجئين السوريين في المخيم والعمل على راحتهم، مبدياً سعادته بإقبال الأهالي على التسجيل بالدورة الرمضانية، حيث تجاوز عدد المشاركين في هذا العام الـ 800 مشارك من الجنسين من مختلف الأعمار.

وتابع رعاة الحفل وأهالي المخيم مباراة كرة القدم النهائية التي أقيمت على ملعب المخيم، تم بعدها توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

جدير بالذكر أنه منذ تأسيس المخيم عام 2013، تقام الدورة الرمضانية سنوياً للاجئين السوريين.

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