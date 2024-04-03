إشادة فلبينية بجهود الإمارات في تقديم الرعاية للقوى العاملة

أشاد مسؤول فلبيني بجهود الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تقديم الرعاية للقوى العاملة في الدولة.

مؤكداً أنها تمتلك تجربة فريدة من نوعها في حماية حقوق العمال وتوفير سبل الراحة والحياة الكريمة لهم، وذلك انطلاقاً من مكانتها الرائدة بوصفها موطناً للتعايش والتسامح لأكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها.

وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلبينية، أشاد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الفلبيني أكويلينو ((كوكو)) بيمنتل الثالث، بجهود الإمارات بالرعاية الكبيرة والخدمات المتميزة التي تحظى بها العمالة.

حيث حققت مستويات تعتبر من الأعلى عالمياً في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاهية والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني، التي أسهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع.

وسلط بيمنتل الثالث الضوء على جهود دولة الإمارات في تقديم العناية للعمالة المساعدة في الدولة، بما فيها العمالة الفلبينية التي تحظى بأقصى درجات الرفاهية.

وبين أن الجهود التي تبذلها الإمارات، إلى جانب التعاون مع الملحقين العماليين في الفلبين، تظهر مدى الالتزام بضمان حماية وحقوق جميع العمال.

تميز

وأشاد المسؤول الفلبيني بمنظومة التشريعات المتكاملة لسوق العمل في الدولة، ودورها في ضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الدولة من خلال أنظمة مبتكرة، من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي تم إطلاقه في مطلع عام 2023.

وشهد النظام نجاحاً كبيراً، واندرجت العمالة الفلبينية ضمن أعلى الجنسيات التي سجلت في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ما يؤكد وعي وثقة العمالة بمنظومة الحماية الاجتماعية التي تكفلها البيئة التشريعية في دولة الإمارات. وترتبط الإمارات والفلبين بعلاقات صداقة عميقة الجذور تتميز بالاحترام المتبادل والتعاون والقيم المشتركة.

وتطرق زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ أكويلينو ((كوكو)) إلى تنفيذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برنامج الإفطار خلال شهر رمضان، حيث يعكس البرنامج قيم التسامح والتعايش التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

كما تحدث المسؤول الفلبيني عن برامج الإفطار التي تقوم بها مختلف الجمعيات الخيرية والجهات في دولة الإمارات بالمساكن العمالية، حيث يجري يومياً خلال شهر رمضان توزيع عشرات الآلاف من الوجبات على العمال في مبادرة تعكس جوهر شهر رمضان، شهر العطاء.

كما أشاد بالجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المجتمع الفلبيني، التي تجسدها المبادرات المختلفة التي تهدف إلى دعم الفلبينيين داخل الإمارات العربية المتحدة وفي الفلبين، ومنها تقديم مساعدات الإغاثة أثناء الكوارث الطبيعية، كما قامت الدولة بتقديم المساعدة خلال جائحة ((كوفيد 19))، حيث أظهرت الإمارات باستمرار تضامنها ودعمها للشعب الفلبيني.

وقال: ((نشيد بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لنهجها الاستباقي في تلبية احتياجات العمال الأجانب والتزامها الراسخ بالمبادئ الإنسانية، حيث تواصل دولة الإمارات توفير بيئة العمل الجاذبة للكفاءات والخبرات العالمية بما يرسخ من مكانتها بوصفها من أفضل الأماكن للعيش والعمل)).

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