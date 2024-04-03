«كهرباء دبي» تنظم وتشارك في فعاليات اجتماعية رمضانية

دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، وشاركت في مجموعة متنوعة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والتوعوية، التي تستلهم روح شهر رمضان الفضيل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: ((ندعم رؤية القيادة الرشيدة لإبراز المكانة الرائدة لدبي، كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة في مختلف المناسبات، وتجسيد العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الإماراتي، ومعاني شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبذل والتعاضد)).

وبوصفها الراعي البلاتيني، شاركت الهيئة في الدورة الـ 27 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وقدمت خلال فعاليات الجائزة مسابقات وفقرات تفاعلية، لتسليط الضوء على خدماتها الرقمية ومشاريعها المستدامة، كما نظمت بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، زيارات ميدانية لخيم الإفطار الرمضانية. وخلال ((المهرجان الرمضاني لأصحاب الهمم))، الذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، أقامت الهيئة فعاليات ترفيهية لتعريف المنتسبين والعاملين في النادي بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع. كما نظمت الهيئة جلسات حوارية ومسابقات دينية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ضمن برنامج ((رمضانّا مع ذخر))، بمشاركة 120 شخصاً من كبار المواطنين، لتعريفهم بالمزايا والخدمات التي تقدمها الهيئة لكبار المواطنين. إضافة إلى ذلك، أقامت الهيئة فعالية ترفيهية في مفوضية كشافة دبي، بمشاركة شخصيتي الهيئة الكرتونيتين ((نور وحياة))، اللتين تمثلان الكهرباء والمياه، لتعريف طلبة المفوضية بسبل المحافظة على البيئة، كما وفرت وجبات إفطار طوال أيام رمضان في مركز الهيئة الرئيس، ومبنييها في ورسان وجبل علي. وسجل موظفو الهيئة أنبل صور العطاء والتطوع خلال توزيع وجبات إفطار صائم يومية، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات والجمعيات الخيرية في دبي، كما شاركوا في حملة ((مير الخير الرمضاني)) المجتمعية، التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، لتوفير المواد التموينية الأساسية، والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، خلال الشهر المبارك.

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