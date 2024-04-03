أحمد الفلاسي يقهر «متلازمة داون» بالتميّز الوظيفي والمجتمعي

لم يكن أحمد عبد الله الفلاسي طفلاً عادياً في صغره، فقد كانت تصرفاته توحي بأن هناك شيئاً ما يختلف به عن أقرانه، وتنبهت الأم لذلك مبكراً.

وبدأت رحلة البحث عن وصف لحالته، خصوصاً أن هذا الأمر كان عام 1976، وبالفعل تم تشخيص حالته أنه من أصحاب متلازمة داون، وبدأت رحلة التأهيل من الأسرة التي كان جميع أبنائها أصحاء، وتمكن فيها الفلاسي من التغلب على الأمر، حتى أصبح موظفاً متميزاً في إحدى الشركات، بل وحقق بطولات في السباحة ولعبة البوتشي.

حيث تتابع وزارة تنمية المجتمع حالته، وتقدم له الدعم اللازم، منذ تسجيله في قائمة أصحاب الهمم.

استطاع أحمد عبر سنوات عمره الممتدة، التغلب على إعاقته، واكتساب العديد من المهارات المهنية داخل بيئة العمل، التي التحق بها عام 2007، وكان ولا يزال مثالاً للموظف الملتزم، ما أهّله للحصول على العديد من شهادات التقدير والإنجاز، نظراً للتطور المهني والشخصي الذي حققه عبر السنوات، إضافة إلى حرصه على حضور المعارض والندوات وورش العمل التخصصية، حيث بات مرجعاً للكثيرين في مجال عمله.

وقال الفلاسي لـ ((البيان)): ((شعرت من السنوات الأولى أني مختلف عن باقي إخوتي، وأن قدراتي ليست مثلهم، ولكنني كنت سعيداً بإرادتي التي تشتد يوماً بعد يوم، للتغلب على الأمر الذي لم يكن سهلاً على الإطلاق، ولكن بفضل أمي وأسرتي، تمكنت من الاندماج في المجتمع، وحرصت على تطوير قدراتي في العمل، بحضور الندوات والدورات المختلفة، فكل يوم كانت مداركي تتسع عن اليوم الذي سبقه.

وأضاف: ((أحببت السباحة، وحصلت على مراكز متقدمة، ومثلت دولة الإمارات في أكثر من فعالية في الخارج، ضمن فئة أصحاب الهمم، وتمكنت من الانتقال إلى الفئة أ في تصنيف مستوى الإعاقة، بعد تطور القدرات اللغوية، واكتساب العديد من المهارات التي أستمتع بها يوماً بعد آخر، والتي ساعدتني أن أكون عضواً فاعلاً في المجتمع.

وأشارت والدة أحمد الفلاسي إلى أنه لا يمكن إنكار حجم المعاناة التي مرت بها على مدار سنوات طويلة، ولكنها كللت بالنجاح، عندما رأت الإنجازات التي كان يحققها أحمد يوماً بعد يوم، وإصراره على التميز، رغم إصابته بمتلازمة داون.

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