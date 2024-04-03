«التبادل المعرفي الحكومي» يبحث توسيع التعاون مع شركائه

استضاف مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء دبلوماسيين وسفراء وقناصل من 35 دولة حول العالم ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، في لقاء رمضاني حضره عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعدد من سفراء دولة الإمارات لدى الدول المشاركة في برامج التبادل المعرفي الحكومي.

وشارك في اللقاء الرمضاني، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي، سفراء وقناصل من عدة دول، بينها طاجيكستان، وكوستاريكا، وتركمانستان، وكازاخستان، وكينيا، وقيرغيزستان، والعراق، وبربادوس، وزيمبابوي، ومنغوليا، وأوزبكستان، ورومانيا، والبارغواي، وأذربيجان، وكوبا، ورواندا، وألبانيا، وسيشيل، والمالديف، ومونتينيغرو، وصربيا، وجورجيا، وفيتنام، وغيرها.

واستعرض المشاركون في اللقاء مستجدات الشراكات الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018.

وشهد اللقاء مشاركة الدكتورة منال عمران تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، بعرض تناول مسيرة ((نور دبي)) منذ انطلاقها عام 2010، والأهداف الإنسانية السامية التي تتبناها وتعمل على تحقيقها في مختلف دول العالم، تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تشمل توفير رعاية شاملة مستدامة لصحة العين والبصر وإعادة التأهيل في المجتمعات المحتاجة.

وتعزيز قدرات الموارد البشرية المختصة بصحة العين، ودعم السيطرة على أمراض العيون المعدية المسببة للعمى، وتعزيز الوعي حول صحة العين وزيادة الدعم المقدم لبرامج صحة العين والوقاية من العمى، ودعم الأبحاث العلمية في مجالات طب العيون ومكافحة العمى.

شراكات معرفية

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى توسيع الشراكات المعرفية مع حكومات العالم محوراً أساسياً لتوجهاتها، وركيزة لعملها المتواصل لترسيخ بيئة تعاون دولي بناء وإيجابي هدفه المستقبل.

وقال عبدالله لوتاه: إن الشراكات الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والحكومات الشقيقة والصديقة في مجالات التبادل المعرفي تركز على التطوير الحكومي الشامل في مختلف مجالات العمل التي تشمل الخدمات وبناء القدرات وإعداد القيادات والكوادر الحكومية وتزويدها بمهارات المستقبل، وتحديث نظم الأداء والتميز المؤسسي، وتبني آليات تسريع الإنجاز، بما يسهم في تعزيز مسيرة التحديث الحكومي.

مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي تمكن على مدى 6 سنوات من إطلاقه من بناء شراكات في التحديث الحكومي مع أكثر من 35 دولة في مختلف قارات العالم، غطت أكثر من 100 محور للتعاون، وشملت إنجاز 316 مبادرة، وعقد أكثر من 2400 ورشة عمل وأكثر من 35 مليون ساعة تدريبية استفاد منها أكثر من 3.2 ملايين متدرب من الحكومات الشريكة.

منصة تعاون دولي

يذكر أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي هو منصة تعاون دولي أطلقتها حكومة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة أفضل الخبرات والممارسات الحكومية ونماذج العمل التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي إلى مختلف الدول حول العالم.

وتركز شراكات التبادل المعرفي الحكومي التي وصلت إلى أكثر من 35 دولة حول العالم على بناء شراكات بين إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات تعاون متنوعة، تشمل الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، ونظم الأداء الحكومي والكفاءة المؤسسية، وبناء القدرات وإعداد القيادات، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، وتطوير الموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وغيرها من المجالات.

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