«النقل المتكامل» يؤكد ضرورة الالتزام بآلية توزيع مواقف المباني بأبوظبي

أكد مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة الالتزام بآلية توزيع المواقف في المباني الخاصة.

مشدداً على أن الموظفين التابعين لقطاع التراخيص والرقابة بالمركز مستمرون بالعمل في جولاتهم الرقابية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد توزيع هذه المواقف وتحديث البيانات الخاصة بها باستمرار.

ويبلغ عدد المواقف الطابقية في المباني الخاصة في جزيرة أبوظبي ما يقارب 65 ألف موقف تدار عبر أكثر من 150 شركة ومكتب عقار، ويتم باستمرار شرح آلية توزيع المواقف في المباني الخاصة المصرح إنشاؤها قبل صدور القانون الخاص بهذا الشأن؛ إذ يتم في الأبنية السكنية تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية مع ضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً نزولاً للأقل، وبحيث يتم عند تساوي الشقق في عدد الغرف، إعطاء الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.

وبالنسبة للأبنية المتعددة الاستخدام ((سكني/تجاري)) يتم توزيع المواقف على مرحلتين، الأولى بتخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية وفقاً لما سبق، والثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ويتم فيها توزيع المتبقي من المواقف الإضافية على شاغلي المبنى الآخرين (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية) حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.

وفيما يتعلق بالبنايات التجارية (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية)، يتم تخصيص المواقف مجاناً لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.

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