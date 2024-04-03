«دبي القابضة» و«تنمية المجتمع» تشاركان الأيتام والقُصَّر الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

في إطار مبادرتهما الرمضانية المشتركة ((هبة في محلها))، نظمت دبي القابضة وهيئة تنمية المجتمع في دبي معرضاً لهدايا العيد أقيم في مجلس المزهر التابع للهيئة على مدار يومين تم تخصيصه لصالح الأيتام والقُصَّر المسجلين لدى الهيئة.

وأتاح المعرض، الذي شارك في تنظيمه حوالي 30 من موظفي الهيئة ومن المتطوعين المسجلين في برنامج دبي للتطوع، للمستفيدين اختيار ما يحتاجونه من مستلزمات العيد والهدايات والقرطاسية والإكسسوارات في أجواء أضفت البهجة والتلاحم الاجتماعي على جميع المشاركين، وبلغ عدد المستفيدين من فعالية مجلس المزهر أكثر من 1400 من الأيتام والقُصَّر وأسرهم.

وتعكس المبادرة، التي تأتي في إطار حملة ((رمضان في دبي)) التي أطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، التزام دبي القابضة بالمسؤولية المجتمعية.

كما تجسد منظومة العطاء المستدام التي تتبناها، وتضمنت المبادرة إعادة استخدام آلاف المنتجات والسلع الجديدة وتقديمها كهدايا متميزة لأكثر من 8000 عامل و1400 فرد من ذوي الدخل المنخفض تحت إشراف ودعم هيئة تنمية المجتمع.

وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع أن التعاون مع دبي القابضة في مبادرة ((هبة في محلها)) يؤكد أهمية استراتيجية المسؤولية المجتمعية لدى الشركات في دعم برامج التنمية المستدامة، كما يترجم أهمية العمل المجتمعي المشترك لترسيخ روح التكافل والتراحم وتحسين حياة الفئات الأضعف في المجتمع. وقال: ((تحمل فعالية توزيع الهدايا على الأيتام والقُصَّر أهمية خاصة لأننا بذلك نرسل لهم رسالة بأننا جميعاً أسرة واحدة وأن العيد لا يكتمل إلا بهم وبإدخال السرور إلى قلوبهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز