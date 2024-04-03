50 مطعماً تقدم قوائم حصرية ضمن أسبوع دبي للمطاعم

أصبحت الحجوزات في المطاعم المشاركة في أسبوع دبي للمطاعم، إحدى الفعاليات المميزة والمفضّلة ضمن جدول فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، متاحة الآن، ليحظى سكان دبي وزوارها بتجارب فريدة.

وينطلق أسبوع دبي للمطاعم يوم الجمعة 26 أبريل ويستمر لمدة 17 يوماً حتى يوم الأحد 12 مايو ليوفر أشهى الأطعمة والمذاقات المتنوعة في دبي الوجهة المفضلة لفنون الطهي وعشاق المأكولات من جميع أنحاء العالم.

أسبوع دبي للمطاعم

وسيتضمن أسبوع دبي للمطاعم، الذي يعد بمثابة عرض لفنون الطهي وتنوع المأكولات وأصالتها في دبي، قوائم طعام مختارة بعناية لأكثر من 50 مطعماً من أشهر المطاعم في المدينة والمتاحة بأسعار مميزة. وستقدم المطاعم التي تشارك فيها مجموعة مطاعم عالمية ومحلية وأخرى تستحق الاستكشاف، وجبات غداء مكونة من طبقين بسعر 125 درهماً، إلى جانب وجبات عشاء مكونة من ثلاثة أطباق بسعر 250 درهماً للشخص الواحد، ما يتيح للجميع الفرصة لتجربة نكهات جديدة وتذوق أطباقهم التقليدية المفضّلة، واستكشاف مذاقات شهية وفنون الطهي المبتكرة التي تشتهر بها دبي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((يعد أسبوع دبي للمطاعم احتفالاً بتنوع وتطور قطاع الطعام والمطاعم في دبي، وكذلك بالطهاة والشخصيات الرائدة والمبتكرة في عالم المأكولات الذين أسهموا في ترسيخ مكانة المدينة العالمية في مجال فنون الطهي. وفي ظل مشاركة المزيد من المطاعم هذا العام، والتنوع في الأطعمة والمأكولات المقدمة، فإن هذه الفعالية ستكون فرصة رائعة لاستكشاف تلك الأطباق الشهية المتنوعة بأسعار منافسة، ضمن أجواء مميزة تجعل تناول وجبة الطعام تجربة لا تُنسى)).

وتتضمن قائمة المطاعم المشاركة في أسبوع دبي للمطاعم: مطعم ((كارجو))، و((هيل هاوس براسيري))، و((كوكلي))، و((سموير غاليريا))، و((رودس دبليو ون))، و((تورو تورو))، و((كارنا باي داريو تشيكيني))، ذلك، إضافة إلى المطاعم التي تقدم مأكولات عربية وإماراتية مثل ((الخيمة)) ، و((النافورة))، ومطعم ومقهى ((أرابيان تي هاوس)) وغيرها. ويمكن الاستمتاع بتجارب فنون الطهي الاستثنائية في المطاعم المعتمدة من ((ميشلان)) و((غولت آند ميلو))، إضافة إلى المطاعم المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.

وتشارك مجموعة من هذه المطاعم المدرجة في القائمة، وهي: ((21جرامز))، و((كارنفال باي تريسيند))، و((جونز))، و((ريف كوشياكي))، و((روكا))، و((أوتشي))، وغيرها الكثير. كما تشارك مطاعم حاصلة على جائزة نجمة ميشلان الخضراء مثل ((لوي))، و((بوكا)) في أسبوع دبي للمطاعم، وهو ما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتناول وجبات صديقة للبيئة.

وسيجد الضيوف كل ما يناسب أذواقهم من الأطباق الهندية المتنوعة، والنكهات اللاتينية الرائعة، والأطعمة الآسيوية الشهية، والأطباق الأوروبية الفاخرة. أما الذوّاقة الذين يسعون لاستكشاف تجارب جديدة، أو يريدون فقط الاستمتاع بوجبة شهية مع أحبائهم وأصدقائهم، فإن أسبوع دبي للمطاعم يعدهم بتقديم تجارب استثنائية بكل معنى الكلمة.

مهرجان دبي للمأكولات

ويواصل مهرجان دبي للمأكولات دوره الرائد في تعزيز مكانة دبي العالمية في قطاع المأكولات وفنون الطهي، حيث سيقدم في دورته الحادية عشرة التي ستقام من 19 أبريل إلى 12 مايو 2024 برنامجاً مميزاً على مستوى المدينة من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات والعروض الترويجية، وغيرها الكثير التي تسلط الضوء على أجمل أشكال التميز والإبداع في فنون الطهي، والنكهات، والتجارب الفريدة التي تعكس المشهد الرائع لعالم المأكولات في دبي.

وسيقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المتميزة من دوراته السابقة، مثل أسبوع دبي للمطاعم، ورحلة في عالم المذاقات، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات، وطبق بـ10 دراهم، إضافة إلى فعاليات جديدة، وهي ((إبداعات الشيف))، والدورة الأولى من ((المبتكرون الطهاة)) برعاية ((غولت آند ميلو)).

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