«كابيتال كوم مينا» تطلق أعمالها في الإمارات

أعلنت ((كابيتال دوت كوم))، منصة التداول العالمية ذات معدلات النمو المرتفعة، ومجموعة التكنولوجيا المالية التي تجاوزت أحجام تداولها التريليون دولار في 2023، عن انضمامها إلى مبادرة ((الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة)) في الإمارات، والمخصصة للشركات المتطورة رقمياً، وذلك مع افتتاحها شركة تابعة جديدة، ((كابيتال كوم مينا)) لتجارة الأوراق المالية ومقرها في الإمارات.

وتشكّل هذه الشركة الجديدة التابعة، المقر الرئيسي للعمليات في المنطقة حيث تعمل ((كابيتال كوم مينا)) على تعزيز مكانتها في سوق الإمارات، وتتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حصلت الشركة الأسبوع الماضي على الموافقة التنظيمية الكاملة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: تستقطب الإمارات شركات التكنولوجيا العالمية التي تتمتّع بخطط نمو جريئة وذات طموحات التوسّع العالمي. وتدرك هذه الشركات أن دولة الإمارات لا تقدّم أحد أكثر منظومات الأعمال حيوية في العالم وحسب، بل تشكّل أيضاً نقطة وصول إلى الاقتصادات الإقليمية التي تشهد توسّعاً كبيراً، وإلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة في آسيا وأفريقيا.

وأضاف: في موازاة ذلك، تواصل مبادرتنا ((الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة)) جذب أهم الشركات العالمية، وقد أصبحت ركيزة أساسية في سعي الدولة إلى جذب رأس المال بمختلف أشكاله التكنولوجية والبشرية والمالية. وبالتالي فإن شركات مثل ((كابيتال كوم مينا)) تدعم جهودنا في تعزيز مكانتنا كأحد أكثر المراكز العالمية حيويةً وتركيزاً على المستقبل.

من جانبه قال كيبروس زوميدو الرئيس التنفيذي لمجموعة ((كابيتال كوم مينا)): إن دخول الشركة إلى الإمارات يمثل تطوراً مهماً في مسار النمو العالمي للمجموعة. وقد كانت الإمارات خياراً طبيعياً لنا لإنشاء أول فرع لنا في المنطقة، باعتبارنا شركة متطورة في مجال التكنولوجيا المالية تخضع لأنظمة قضائية متعددة. إذ تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز تكنولوجي حيوي للشركات المبتكرة ذات الطموحات العالمية، وذلك بفضل منظومة الأعمال الداعمة للشركات فيها، والمزايا المشجعة لدخول السوق، إضافةً إلى اقتصادها المعرفي المزدهر، وموقعها الاستراتيجي الذي يشكّل قاعدة للتوسع. ونحن نتطلع إلى الانضمام إلى مجتمع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن المقرر أن تصبح ((كابيتال كوم مينا)) عضواً رائداً في مبادرة ((الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة)) في الإمارات، وهي مبادرة تقودها الحكومة لجذب الشركات المتطورة من كل أنحاء العالم، وتمكينها من تأسيس عملياتها في دولة الإمارات وتوسيعها.

يشار إلى أنه في العام 2022، كانت الشركة راعياً لمبادرة ((الجيل التالي لدعم المواهب)) الإماراتية، الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب المحلي وإعداد قادة المستقبل في قطاع التكنولوجيا. وقد جمع هذا البرنامج 5000 طالب من الجامعات الإماراتية من أجل اكتساب المهارات الرقمية المتقدمة الأساسية من الرواد في القطاع. وفي إطار برنامج ((الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة))، لن تستفيد مجموعة ((كابيتال كوم مينا)) من المنظومة الرقمية المتينة في دولة الإمارات وحسب، بل أيضاً من خزّان المواهب لديها.

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