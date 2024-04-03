بيع فيلا في تلال الإمارات بدبي بـ 148 مليون درهم

حققت دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي صفقة بيع قياسية، لفيلا مكونة من 19 غرفة نوم في منطقة إماراتس هيلز تبلغ قيمته 40.2 مليون دولار (148 مليون درهم)، مما يعكس ازدهار سوق العقارات الفاخرة في دبي.

نجحت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي في وساطة بيع ثالث أغلى فيلا في دبي هذا العام في منطقة تلال الإمارات، مقابل سعر بيع مثير للإعجاب قدره 40.2 مليون دولار (148 مليون درهم)، مما يعكس ازدهار سوق العقارات الفاخرة في دبي، ويعود الفضل في إتمام هذه الصفقة إلى كل من لي بورغ وتيم أوجوني.

ويمتد هذا العقار على مساحة 80 ألف قدم مربع، ويقع ضمن مجمع إماراتس هيلز المعروف بمساكنه الفاخرة وأسلوب حياته الحصري، وتبلغ مساحة الفيلا المكونة من 19 غرفة نوم 55,700 قدم مربع، وتتميز بأكبر مساحة لقطعة أرض في في تلال الإمارات، وتمثل أحد أكبر المنازل في دبي من حيث المساحة المبنية.

وقال جورج عازار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي: إن بيع الفيلا الذي حطم الأرقام القياسية اليوم يعزز القيمة التي نقدمها لعملائنا ولسوق العقارات الفاخرة في دبي. تعرض هذه الفيلا قيمة لا تقبل الجدل على جميع المستويات، ليس فقط من خلال السعر الذي جلبته، ولكن أيضاً من خلال الفخامة والمساحة الضخمة. وأضاف عازار ((تضع هذه الصفقة معياراً جديداً لقطاع العقارات الرئيسي في المنطقة وتمثل علامة فارقة أخرى في تاريخ القطاع العقاري في دبي)).

((علاوة على ذلك، يسلط هذا الإنجاز الضوء على خبرة وتفاني شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي باعتبارها شركة متميزة في المنطقة. إن التزامنا بالتفرد وشبكتنا الواسعة من العملاء المميزين يجعلنا الشريك المثالي لأولئك الذين يتطلعون إلى بيع منازلهم في دبي بأسعار تنافسية في سوق العقارات)).

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