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مجموعة لولو تطلق مشاريع للهايبرماركت في مكة المكرمة والمدينة المنورة

4/3/2024 7:16:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قامت مجموعة لولو، ومقرها الإمارات، بوضع اللمسات النهائية على مشروعين آخرين في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. أعلن ذلك يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو على هامش حفل التوقيع الذي أقيم في مدينة مكة المكرمة، في محاولة لتوسيع محفظة التجزئة الخاصة بها في المملكة العربية السعودية.

وقع الاتفاقية في مكة المكرمة خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، والمهندس عمرو محمد كامل - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة وشركة المناخة لتطوير المشاريع العمرانية، بحضور يوسف علي.

والمشروع الأول في جبل عمر بمكة المكرمة هو مشروع متعدد الاستخدامات يتضمن إنشاء متجر لولو في سوق الخليل 3، وسيتم تطويره من قبل شركة جبل عمر للتطوير. سيكون متجر لولو هايبر ماركت الجديد على مسافة قريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

أما مشروع لولو الثاني فيقع في المدينة المنورة والذي يتم تطويره من قبل شركة المناخة لتطوير المشاريع العمرانية. وسيغطي المشروع مساحة 23260 قدم مربعة.وبهذه المناسبة، أعرب يوسف علي عن سعادته البالغة بالانتهاء من المشاريع في المدن المقدسة، وشكر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية على دعمهم الكبير.

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