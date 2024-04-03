جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين تحتفي بتكريم 35 مواطناً

نظمت جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، الملتقى الرمضاني الأول، بفندق أنانتارا داون تاون بدبي، وشمل الملتقى العديد من الفعاليات منها توزيع شهادات الزمالة الإماراتية على 35 مواطناً.

قال سيف محمد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، إن الجمعية من خلال هذا الملتقى، تهدف إلى تعزيز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في الدولة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، موضحاً التعديلات الضرورية التي أجريت من أجل مواكبة التشريعات والتطور المهني، كما تحدث حول منهجية عمل اللجان في الجمعية، مشيراً إلى أن تلك اللجان تحمل أهدافاً تطويرية عدة، منها:

تقييم الوضع في مجال الاختصاص، وتحديد مكامن القوة والضعف وفرص التحسين، وكذلك الإعداد والإشراف على الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء وتطوير المهنة، ناهيك عن إقامة العلاقات والاتصال مع الشركاء ذات العلاقة، مع المساهمة في نشر وتوثيق أحدث المعارف، وتبادل المعلومات مع المعنيين.

وأضاف المهيري أن جميع اللجان تحرص على المساهمة في رفع كفاءة الأشخاص المعنيين، وتقديم الدعم الفني والاستشارات للجهات ذات العلاقة، والعمل على تجهيز الدراسات والبحوث المتخصصة في ذات المجال.

ودعا رئيس الجمعية جميع الأعضاء والمختصين إلى التعاون والشراكة مع الجمعية، وتقديم ما يجدونه مناسباً لرفع وتيرة العمل لتحقيق مستوى أفضل، يفيد المجتمع ويرتقي بالعمل المحاسبي والتدقيقي إلى أرفع المستويات.

وأثنى جميع المشاركين على جهود الجمعية، وما تبذله من خطط وبرامج نحو تطوير مهنة المحاسبة في دولة الإمارات، والارتقاء بها، في ظل التعاون الدائم مع وزارة الاقتصاد، وحرصها على مواكبة كافة التطورات والسياسات والقوانين المعنية لتطوير هذه المهنة.

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