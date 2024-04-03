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مؤشر سوق دبي يتماسك قرب 4250 نقطة

4/3/2024 7:16:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق أمس، وهي ((إعمار العقارية)) و((تعليم القابضة)) و((الإمارات دبي الوطني)) و((إعمار للتطوير)) و((سالك)) بسيولة ناهزت 218.2 مليون درهم، تعادل 53.7 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 405.86 ملايين درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4250 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية اللذين ارتفعا 2.1 % و1.4 % على التوالي، ليغلق مؤشر السوق عند 4240.05 نقطة، منخفضاً بـ0.69 %.

وقفز سهم ((الوطنية للتأمينات العامة)) بالحد الأقصى في سوق دبي ليقود ارتفاعات 14 سهماً بالسوق مرتفعاً 14.6 %، وصعدت في سوق دبي أسهم مصرف السلام السودان 7.3 %، ووطنية إنترناشيونال 2.6 %، وسلامة 2.3 %، وتعليم القابضة 2.15 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 61.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 183 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 121.4 مليون درهم.

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9209.48 نقاط متراجعاً 0.47 %.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 201.5 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه ((إي سفن)) جاذباً 100.1 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 88.2 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.9 %، وريسبونس بلس القابضة 10 %، وإنفيكتوس للاستثمار 7.3 %، وإي سفن 5.2 %.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم.

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