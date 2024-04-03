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أكبر شركة أدوات رياضية في ألمانيا تراهن على المتاجر التقليدية

4/3/2024 7:16:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت شركة ((إنترسبورت دويتشلاند))، أكبر شركة بيع بالتجزئة للأدوات الرياضية في ألمانيا، في أكبر موجة توسع لها منذ سقوط جدار برلين، في رهان على المتاجر التقليدية خلال عصر التجارة الإلكترونية.

وتريد المجموعة التي يقع مقرها في هايلبرون إضافة 100 متجر جديد يحمل علامتها التجارية الخاصة في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الست المقبلة، مستهدفة المدن المتوسطة الحجم مثل ترير وفيسبادن وهاناو، حيث لا توجد الشركة. وهذا من شأنه أن يزيد عدد المحلات التجارية التي تديرها إلى 500، أو ما يقرب من الربع.

وقال الرئيس التنفيذي ألكسندر فون برين لصحيفة ((فاينانشيال تايمز)): إن المجموعة تعتقد أنه ستكون هناك ((نهضة في تجارة التجزئة الثابتة))، مدفوعة بأشخاص يظهرون اهتماماً أكبر باللياقة الشخصية.

وتابع برين، الذي يتوقع نمو سوق الملابس الرياضية في ألمانيا بنسبة 50 % تقريباً إلى أكثر من 19 مليار يورو بحلول عام 2030: إن ((الناس يؤكدون بشكل متزايد صحتهم ولياقتهم البدنية)). وتسيطر شركة إنترسبورت على ثلث السوق، وفقاً لمتاجر التجزئة.

وأردف: نظراً لإغلاق العديد من المتاجر الكبرى إضافة إلى تجار التجزئة المستقلين للأدوات الرياضية في السنوات الأخيرة، أصبح هناك الآن ((فراغ)) في تجارة التجزئة الرياضية بالتجزئة. وأضاف أن حملة التوسع كانت الأكبر التي قامت بها المجموعة منذ أن أسست نفسها في ألمانيا الشرقية في أوائل التسعينيات.

وتأسست ((إنترسبورت دويتشلاند)) في عام 1956، وتعمل كمنظمة تعاونية تضم 200 من تجار التجزئة المستقلين للرياضة كأعضاء، وجميعهم يعملون تحت علامتها التجارية. كما أنها تزود 500 من تجار التجزئة المستقلين الذين يعملون تحت أسمائهم الخاصة بالمعدات.

ولافتتاح 100 موقع جديد، فهذا يعني جذب رواد الأعمال المحتملين للانضمام إلى التعاونية لتشغيل منافذ جديدة. وباعت المجموعة العام الماضي سلسلة متاجر التجزئة الرياضية التابعة لها ((فوسفينكل))، التي تدير 50 فرعاً في جميع أنحاء ألمانيا، إلى منافستها الإيطالية ((سيسالفا سبورت)).

وتعد المجموعة الألمانية أكبر عضو منفرد في شركة ((إنترسبورت إنترناشيونال كوربوراشن)) ومقرها سويسرا، التي تعمل في 42 دولة وتعد واحدة من شركات بيع التجزئة الرياضية الرائدة في أوروبا التي حققت إيرادات بقيمة 13.7 مليار يورو في العام الماضي.

وأعلنت ((إنترسبورت دويتشلاند)) العام الماضي زيادة مبيعاتها بنسبة 5.7 في المئة لتصل إلى 3.5 مليارات يورو. وقال إن مبيعاتها عبر الإنترنت نمت بنسبة 21 في المئة العام الماضي، وإن كان ذلك ((من مستوى منخفض)).

وقال فون برين إنه ((متفائل للغاية)) بأن انتعاش تجار التجزئة الفعليين الذي حدث منذ نهاية جائحة ((كوفيد 19)) سيستمر، مضيفاً أن تجار التجزئة بحاجة إلى الجمع بين المتاجر الفعلية والمبيعات عبر الإنترنت في قناة شاملة استراتيجية.

وأضاف: ((يريد الناس لمس المنتجات قبل شرائها وهم حريصون على الحصول على نصيحة جيدة)). وأشار فون برين إلى أن مراكز المدن الألمانية تشهد عملية ولادة جديدة، حيث كانت الحكومات المحلية تستثمر بكثافة في تحسين مناطق التسوق في وسط المدينة. وقال: ((المدن الألمانية أصبحت أكثر خضرة وأصبحت أماكن أكثر جاذبية للمتسوقين للتجول فيها))، مضيفاً أن إنترسبورت فضلت هذه المواقع على مراكز التسوق في ضواحي المدن.

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