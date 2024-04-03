نظام العمالة الموسمية في بريطانيا يغرق المهاجرين في الديون

نتائج الدراسة تعزز من المخاوف حيال تعريض نظام تأشيرات المهاجرين لخطر عبودية الديون والاستغلال

كشف بحث عن أن أغلب المهاجرين الذي يعملون في مزارع بالمملكة المتحدة يحصلون على قروض ضخمة لتغطية التكاليف الأولية، من دون التأكد ما إذا كان دخلهم سيكفي لسداد ديونهم.

ووجد البحث الذي أجرته منظمة التركيز على استغلال العمالة ((فلكس))، أن قرابة ثلاثة أرباع العمال المعينين بموجب نظام العمالة الموسمية، الذي يسمح للمزارعين في المملكة المتحدة بتوظيف نحو 45 ألف شخص سنوياً بتأشيرات مدتها 6 أشهر، اقترضوا ما يزيد على 1200 جنيه إسترليني في المتوسط للمجيء إلى البلاد، وتعذر على معظمهم معرفة مقدار دخلهم عند وصولهم.

وتزيد هذه النتائج المخاوف الحالية من أن هيكل نظام التأشيرات في المملكة المتحدة، الذي يعد شريان الحياة لقطاع يواجه صعوبات في التوظيف منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يترك العمالة عرضة لخطر عبودية الدين والاستغلال، وغير قادرين على ترك الوظائف حتى وإن كانت ظروف العمل والمعيشة أسوأ مما وعدوا به.

ويأتي ذلك على خلفية تقرير دامغ من الهيئة الرقابية للحدود والهجرة في المملكة المتحدة يتعلق بنظام التأشيرات في المملكة المتحدة للعاملين بمجال الرعاية، والذي يوصف بأنه يترك المهاجرين عرضة للاستغلال ((المروّع)).

وقالت لوسيلا غرانادا الرئيسة التنفيذية لمنظمة ((فلكس))، إنه من ((المخيب للآمال)) مواصلة تعرض عمال المزارع للخطر رغم الإشارة إلى هذه المخاوف منذ عام 2021.

وأقرت بأن المشغلين المكلفين باستقطاب العمالة إلى المملكة المتحدة بذلوا جهوداً مضنية لتحسين المعلومات المتاحة للموظفين المحتملين، والقضاء على الممارسات غير القانونية للوسطاء المحليين، كما أبدى تجار تجزئة المواد الغذائية استعداداً لمعالجة انتهاكات العمل في سلاسل التوريد.

ومع ذلك، لا تزال هناك حالات دفع فيها العمال رسوماً غير قانونية للوسطاء الذين نسّقوا عملية توظيفهم، إضافة إلى التكاليف القانونية لرسوم تأشيرة وزارة الداخلية، وتذاكر الطيران ونفقات الأسابيع التي سبقت استلام أول راتب.

وقال أكثر من نصف ما يقرب من 500 عامل شملهم الاستطلاع، أو أجرت معهم منظمة ((فلكس)) مقابلات، إنهم قبل وصولهم إلى المملكة المتحدة لم تتوفر لديهم معلومات دقيقة بشأن عدد ساعات العمل أو مقدار الدخل.

في الوقت نفسه، لم تترجم دائماً العقود المقدمة إلى العمال، ولم تتوافق دائماً مع تلك التي طُلب منهم التوقيع عليها بعد وصولهم، حيث وجد العديد من الأشخاص أنهم غير قادرين على كسب الدخل المتوقع، ما أدّى إلى صعوبات في سداد ديونهم.

وقالت غرانادا: ((نريد أن نتأكد من أن هذا ليس يانصيباً للعمالة، مع إدراج ضمانات في هيكل النظام)). وجادلت منظمة ((فلكس)) بأنه لا ينبغي أن يتوقع العمال المشاركون في النظام تحمّل المخاطر المالية للقدوم إلى المملكة المتحدة، مقترحة ضرورة العمل وفق مبدأ ((صاحب العمل يدفع)).

كما تدعو المنظمة الحكومة للتفكير في إدراج البلدان التي يمكن أن يأتي منها الموظفون المؤهلون، حيث تأثر الأفراد الذين اعتمدوا على العمل في المملكة المتحدة لعدة مواسم، عندما توقفت فجأة بعض مسارات التوظيف.

إضافة إلى ذلك، يستكشف فريق عمل شكلته محلات السوبر ماركت التي تسعى إلى القضاء على استغلال العمالة في سلاسل التوريد، أفكاراً مشابهة، بما في ذلك تحويل نظام العمالة الموسمية إلى مبدأ ((صاحب العمل يدفع)).

وقالت صوفي دي ساليس، مستشارة سياسة الاستدامة لدى اتحاد التجزئة البريطاني، إنّ تجار التجزئة يعملون مع بقية قطاعات الصناعة والحكومة منذ عام 2022 لتحسين تجربة العمال، وكانوا يمولون دراسة جدوى هذا العام لاستكشاف كيف يمكن للنظام التحول إلى مبدأ ((صاحب العمل يدفع)).

لكنها شددت على أن الحكومة بحاجة إلى معالجة ((المسائل النظامية التي تؤدي لفرض رسوم التوظيف غير القانونية))، ويشمل ذلك التوظيف من قائمة محددة من البلدان ووضع حصة محددة للتوظيف مدتها 5 سنوات.

وقالت وزارة الداخلية إنها ((تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة ظروف العمل المتدنية والاستغلال))، وأدخلت تحسينات على النظام في كل سنة من السنوات الأربع منذ انطلاقه. وأضافت: ((سنتخذ دائماً إجراءات حاسمة حينما نشتبه في وجود ممارسات تعسفية أو عدم استيفاء شروط النظام)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز