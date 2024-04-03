تخمة المعروض العالمي تحول الألواح الشمسية إلى أسوار للحدائق

عثر الأوروبيون على أماكن أرخص من الأسطح لتثبيت التقنية النظيفة والرخيصة

أصبحت الألواح الشمسية غير مكلفة، لدرجة أنه يتم استخدامها لبناء أسوار الحدائق في هولندا وألمانيا، حيث تشبعت السوق العالمية بفضل طفرة في الإنتاج الصيني.

وعند استخدامها كسياج، تلتقط الألواح كميات أقل من أشعة الشمس، مقارنة بتركيبها على الأسطح، ولكن هذه العملية توفر من التكاليف المرتفعة للعمالة والسقالات، حسب محللين ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من الأسر التي قامت بتركيبها.

وقالت جيني تشيس كبيرة محللي الطاقة الشمسية في بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس: ((يعزى ذلك إلى انخفاض تكلفة الألواح الشمسية، لدرجة أننا نضعها في كل مكان.. ونظراً لأن تكلفة التركيب - العمالة والسقالات - تمثل الجزء الأكبر من تكلفة تركيب أنظمة كهروضوئية على الأسطح، فقد يكون ذلك خياراً معقولاً)).

وقال مارتن براو رئيس قسم الأبحاث المناخية في بنك ((بي إن بي باريباس إكسان)): لماذا نبني سوراً بينما يمكننا ببساطة تركيب الكثير من الألواح الشمسية، حتى لو لم تكن محاذية تماماً للشمس؟ فعندما تصبح الألواح رخيصة جداً، تكمن التحديات في تكاليف التركيب والمواقع... ويعزز ذلك تبني نهج ((افعلها بنفسك -DIY)).

ووفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، ستصل إمدادات الألواح الشمسية عالمياً إلى 1100 غيغاواط بنهاية العام، أو 3 أضعاف التوقعات الحالية للطلب. وأضافت أن تخمة التصنيع في الصين تدفع في هذا الاتجاه.

وسرحت شركة ((لونجي غرين إنرجي تكنولوجي)) مؤخراً، وهي واحدة من أكبر منتجي الألواح الشمسية في العالم، الآلاف من عمال مصانعها. وفي أوروبا، يحذّر المسؤولون التنفيذيون في الصناعة من الصعوبات الوشيكة التي يواجهها القطاع الذي يمر بأزمات فقدان وظائف وإفلاس، وعمليات إغلاق في الأشهر الأخيرة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية التزامها بـ ((تقييم كافة الأدلة على الممارسات غير العادلة المزعومة))، وتعزيز وصول مصنعي الألواح الشمسية إلى الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي. لكن هذا من غير المرجح أن يلبي الطلب في الصناعة.

وأوضح أليساندرو بارين الرئيس التنفيذي لشركة فوتورا صن الإيطالية، التي تصنع الألواح في الصين لبيعها في أوروبا، أن صناديق شحن الألواح ظلت في الموانئ والمستودعات، حتى بعد إغلاق المصنع، حين تم مد عملية الإغلاق خلال عطلة العام القمري الجديد إلى 3 أسابيع، بدلاً من العطلة المعتادة، ومدتها أسبوع واحد.

ووفقاً لـ((بلومبرغ نيو إنرجي فينانس))، كانت تكلفة اللوح الشمسي 11 سنتاً أمريكياً لكل واط في نهاية مارس، أو نصف السعر خلال المدة نفسها العام الماضي، وكان من المتوقع أن تشهد مزيداً من الانخفاض في ((سباق نحو القاع))، في ظل تنافس المصنعين للتخلص من فائض الإمدادات.

وقال بارين إنه حال انخفاض السعر إلى ما دون ((الخط الأحمر)) المقدر بـ 15 سنتاً لكل واط، سيتعذر على الشركة الاستثمار بقوة في قطاع التصنيع الأوروبي. مضيفاً ((لن تفعل ذلك بهامش ربح ضئيل للغاية، لا يغطي تكاليف أي شيء)). وأوضح أنه من دون الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي، سيعمل المصنع الذي يهدف بارين إلى افتتاحه قرب مدينة البندقية، بقدرة إنتاجية محدودة، تُقاس بـ ((الميغاواط))، بدلاً من قدرة تُقاس بـ ((الغيغاواط))، وتحظى بأهمية عالمية.

وخلال شهر فبراير، حذّر المجلس الأوروبي لتصنيع الطاقة الشمسية، من أنّ مصنعيّ الألواح في أوروبا سيبدأون قريباً في عمليات الإغلاق، حال لم يتم تقديم مساعدات عاجلة.

وقالت شركة صناعة الألواح الشمسية الفرنسية ((سيستوفي))، إنها تبحث عن مشترين، مشيرة إلى ((التسارع المفاجئ بإغراق صيني للسوق)). وصرحت شركة الطاقة الفرنسية ((إي دي إف)) لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن شركة إنتاج الألواح الشمسية التابعة لها ((فوتوواط))، تواجه صعوبات لتحقيق التوازن الاقتصادي.

يأتي ذلك عقب إغلاق مجموعة ((آر إي سي)) في النرويج لمصنعها الذي ينتج البولي سيليكون، وهو مادة خام رئيسة لصناعة الألواح الشمسية خلال نوفمبر، كما كشفت شركة ((ماير برجر تكنولوجي)) في سويسرا، أنها ستغلق مصنعاً للألواح الشمسية في ألمانيا، أحد أكبر المصانع في أوروبا، وستركز جهودها على الولايات المتحدة.

وحتى في الولايات المتحدة، رغم حصول مصنعي مكونات الطاقة الشمسية على الدعم، بموجب قانون خفض التضخم، الذي تبلغ قيمته 369 مليار دولار، فإن الصناعة المحلية تتراجع.

ويتم بيع الواردات من جنوب شرق آسيا، حيث تستورد أمريكا معظم ألواحها الشمسية، بسعر مخفض، مقارنة بألواحها المصنوعة محلياً، حتى بعد حساب الرسوم الجمركية.

وهذا يسبب صعوبات للشركات، بما في ذلك شركة ((كوبيك بي في)) المدعومة من بيل غيتس، التي ألغت في فبراير خططاً لبناء مصنع للرقائق بقدرة 8 غيغاواط، والتي تم الإعلان عنها بعد وقت قصير من توقيع قانون خفض التضخم في عام 2022، مشيرة إلى ((انهيار هائل)) في الأسعار.

وقالت دانييل ميرفيلد كبيرة مسؤولي قسم التكنولوجيا لدى شركة ((هانوا كيو-سيلز))، إحدى أكبر الشركات المصنعة لمكونات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة: ((الأجواء الحالية قاتمة.. فهي لا تخلق ظروفاً مواتية لنجاح المصنعين المحليين، خاصة خلال هذه المرحلة المبكرة الهشة من النمو)).

وخلال كلمتها في مصنع للطاقة الشمسية بولاية جورجيا، مؤخراً، حثّت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الصين على وقف إغراق السوق بصادرات التقنيات النظيفة الرخيصة.

واشتكى سومانت سينها الرئيس التنفيذي لشركة ((رنيو باور))، وهي شركة هندية بارزة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أن المساعدات الحكومية الأمريكية للطاقة الشمسية، تهدد طموحات الهند في الترويج لنفسها، بوصفها مُنتجاً للألواح الشمسية بأسعار معقولة، وبديلاً عن الاعتماد على الواردات الصينية.

وتساءل: ((هل هذا الدعم الضخم يعدّ أفضل استثمار لصالح العالم ككل؟ إنه ليس كذلك، لكنه يحدث لأن أمريكا ترغب في خلق فرص عمل محلياً... وبات تغير المناخ العالمي رهينة)).

بينما كان ارتفاع أسعار الطاقة بمثابة حافز للأسر لتركيب الألواح الشمسية لخفض الفواتير، وبيع الكهرباء النظيفة إلى الشبكة. قال إيان ريبين الرئيس التنفيذي لشركة ((إم سي إس))، التي تجري اختبارات الجودة على محطات الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة، إن التقلبات التي تشهدها الصناعة مرتبطة بدعم الحكومة غير المنتظم، من خلال الخصومات أو المنح، وتردد العملاء في المنازل بشأن دفع تكاليف التركيب.

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