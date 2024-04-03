الناتو يناقش إنشاء صندوق لتسليح أوكرانيا بقيمة 100 مليار يورو

ناقش وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا، فيما حثهم الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ على ضمان إمدادات الأسلحة على المدى الطويل لكييف.

واقترح ستولتنبرغ صندوق الدعم لكييف ومدته خمس سنوات وخطة لتعميق مشاركة الناتو في تسليم الأسلحة في محاولة لضمان تواصل الدعم في مواجهة عودة محتملة لدونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الحلفاء "اتفقوا على المضي قدماً في التخطيط لدور أكبر للحلف في تنسيق المساعدة الأمنية والتدريب" بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول قمة تعقد في واشنطن في يوليو المقبل.

وأضاف بعد أن أجرى وزراء الخارجية محادثات في بروكسل: "التفاصيل ستتبلور في الأسابيع المقبلة. لكن لا يخطئن أحد، يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعم حلف شمال الأطلسي الآن وعلى المدى الطويل".

ورغم الترحيب بالصندوق المقترح من أقرب حلفاء أوكرانيا مثل بولندا ودول البلطيق، يبدو أن هناك شكوكاً كبيرة بين حلفاء آخرين.

وأيدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنشاء "آليات طويلة الأمد" لدعم كييف، لكنها حذرت من تحديد أرقام من دون توضيح مصدرها.

وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب على أن الاقتراح الذي ينص على مساهمة أعضاء الناتو وفقاً لحجم اقتصادهم ليس "صدقة"، مضيفة: "لكن من الخطير تقديم وعود لا يمكننا الوفاء بها".

أما البند الثاني من خطة ستولتنبرغ، والذي يبدو أنه حظي بقبول أوسع، فيتمثل في أن تتولى مهمّة تتبع حلف شمال الأطلسي المزيد من السيطرة على تنسيق إمدادات الأسلحة من المجموعة التي تقودها الولايات المتحدة وتشرف حالياً على الدعم.

تمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً في دور الحلف العسكري الغربي الذي يرفض حتى الآن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا خشية أن يؤدي ذلك إلى جره لنزاع مباشر مع روسيا.

لكن المجر، وهي الدولة الأكثر تقاربا مع روسيا في حلف شمال الأطلسي، قالت إنها لن تدعم أي اقتراح قد "يقرب الحلف من الحرب".

وقال ستولتنبرغ إنه حاول التوصل إلى حل وسط مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لكن دبلوماسيين أفادوا بأن الشعبوي اليميني رفض مقترح بند يتيح لبلده عدم المشاركة.

شجاعة

جاءت مقترحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي فيما تواجه القوات الأوكرانية صعوبات في التصدي للجيش الروسي مع تضاؤل الإمدادات من داعمي كييف الغربيين.

وتعرقل في الكونغرس الأمريكي حالياً حزمة تمويل بقيمة 60 مليار دولار، لكن هناك آمال في أن يتحرك المشرعون لإقرارها في الأسابيع المقبلة.

وقال ينس ستولتنبرغ "شجاعة الأوكرانيين لم تنفد، بل نفدت ذخيرتهم".

وصل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى بروكسل وهو يركز أكثر على الحاجة خلال المدى القصير لوسائل الدفاع الجوي في مواجهة تصاعد القصف الصاروخي الروسي.

وقال الأربعاء عبر منصة إكس: "أوكرانيا حاليا الدولة الوحيدة في العالم التي تدافع عن نفسها ضد الصواريخ البالستية كل يوم تقريبا".

وأضاف كوليبا: "يعني ذلك أن جميع بطاريات باتريوت المتوافرة حول العالم والتي يمكن توفيرها لأوكرانيا يجب أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن. لا يوجد مكان أكثر احتياجاً لها".

يأتي الاجتماع في بروكسل فيما يستعد الناتو للاحتفال الخميس بمرور 75 عاماً على تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمواجهة تهديد الاتحاد السوفييتي.

على هامش الاجتماع، من المتوقع أيضاً أن يناقش وزراء خارجية دول الناتو ملف خلافة ستولتنبرغ الذي تنتهي في أكتوبر فترة ولايته المستمرة منذ عقد.

والمرشح الأوفر حظاً لخلافته هو رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، رغم تقديم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ترشحه بشكل مفاجئ.

وقال دبلوماسيون إن روته يحظى بدعم نحو 90 بالمئة من دول حلف شمال الأطلسي، لكن المجر وتركيا ما زالتا تعرقلان تسميته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز