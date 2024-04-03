أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوز مريح على لوتون

عاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مريح 2-صفر على لوتون تاون المهدد بالهبوط، الأربعاء، رغم دفع أصحاب الأرض بتشكيلة شهدت تغييرات كبيرة.

وافتتح القائد مارتن أوديجارد التسجيل في الدقيقة 24 وسجل دايكي هاشيوكا هدفاً بالخطأ في مرماه بعد عمل جيد من إميل سميث روي ليضع الفريق المضيف في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وتقدم فريق المدرب ميكل أرتيتا إلى المركز الأول برصيد 68 نقطة من 30 مباراة، رغم أن ليفربول، الذي يملك 67 نقطة، يمكنه استعادة الصدارة أمام شيفيلد يونايتد غداً الخميس.

اختار أرتيتا تغيير تشكيلته الأساسية مع وضعه لديكلان رايس وبوكايو ساكا على مقاعد البدلاء بينما منح سميث رو وريس نيلسون وتوماس بارتي فرصة المشاركة منذ البداية لكن فريقه أظهر قوته في العمق.

وحظي لوتون، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين الأساسيين، بلحظات جيدة لكنه ظل في المركز 18 برصيد 22 نقطة من 31 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط خلف نوتنغهام فورست صاحب المركز 17.

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