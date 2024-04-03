Thursday, 04 April 2024 03:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوز مريح على لوتون

4/3/2024 7:16:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مريح 2-صفر على لوتون تاون المهدد بالهبوط، الأربعاء، رغم دفع أصحاب الأرض بتشكيلة شهدت تغييرات كبيرة.

وافتتح القائد مارتن أوديجارد التسجيل في الدقيقة 24 وسجل دايكي هاشيوكا هدفاً بالخطأ في مرماه بعد عمل جيد من إميل سميث روي ليضع الفريق المضيف في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وتقدم فريق المدرب ميكل أرتيتا إلى المركز الأول برصيد 68 نقطة من 30 مباراة، رغم أن ليفربول، الذي يملك 67 نقطة، يمكنه استعادة الصدارة أمام شيفيلد يونايتد غداً الخميس.

اختار أرتيتا تغيير تشكيلته الأساسية مع وضعه لديكلان رايس وبوكايو ساكا على مقاعد البدلاء بينما منح سميث رو وريس نيلسون وتوماس بارتي فرصة المشاركة منذ البداية لكن فريقه أظهر قوته في العمق.

وحظي لوتون، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين الأساسيين، بلحظات جيدة لكنه ظل في المركز 18 برصيد 22 نقطة من 31 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط خلف نوتنغهام فورست صاحب المركز 17.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN03042024000110011019ID1108056540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث