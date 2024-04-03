ثلاثية فودن تبقي مانشستر سيتي في السباق على لقب الدوري الإنجليزي

سجل فيل فودن ثلاثية مذهلة قادت مانشستر سيتي لانتصار كبير على أستون فيلا 4-1، الأربعاء، ليحافظ على آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتخطى أرسنال ليفربول ليحتل المركز الأول برصيد 68 نقطة بفوزه 2-صفر على لوتون تاون ويحتل سيتي المركز الثالث متساوياً

مع ليفربول

برصيد 67 نقطة،

والذي يستطيع العودة إلى القمة إذا فاز على ضيفه شيفيلد يونايتد غدا الخميس.

وسيطر سيتي على الكرة منذ انطلاق المباراة وتقدم في الدقيقة 11 عندما سجل رودري اثر تمريرة عرضية من جيريمي دوكو.

لكن فيلا أسكت جماهير أصحاب الأرض عندما سدد جون دوران البالغ من العمر 20 عاما الكرة في الزاوية البعيدة بعد تبادل رائع مع مورجان روجرز في الدقيقة 20.

ومع وجود إرلينج هالاند هداف سيتي في الدوري كبديل لم يتم الدفع بها، بدأ فودن العمل ووجد ثغرة في دفاع فيلا بركلة حرة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

وراوغ رودري دفاع فيلا قبل أن يمرر الكرة إلى فودن ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 62 وأكمل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ثلاثيته بتسديدة صاروخية في الزاوية العليا من 25 ياردة.

وهذا هو هدفه 21 هذا الموسم مع سيتي في جميع المسابقات، وغادر اللاعب الدولي الإنجليزي الملعب وسط تصفيق حار عندما تم استبداله.



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