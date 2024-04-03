داون ديتكتور: تعطل الآلاف من حسابات واتساب

أفاد موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية "داون ديتكتور" بتعطل حسابات الآلاف من مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة "ميتا بلاتفورمز"، مساء الأربعاء، حتى مع استئناف تطبيق المراسلة على الهواتف الذكية الخدمة لدى البعض.

وأضاف داون ديتكتور الذي يتتبع الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك بلاغات المستخدمين عبر منصته أن نحو 3200 شخص واجهوا أيضاً مشكلات مع إنستغرام في الولايات المتحدة.

وقال واتساب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بنسبة 100 بالمئة للجميع في أسرع وقت ممكن".

وأظهرت بيانات داون ديتكتور أيضاً، أن الانقطاع طال في ذروته أكثر من 24 ألف مستخدم لتطبيق واتساب في الولايات المتحدة، بينما أبلغ مستخدمو إنستغرام عن أكثر من خمسة آلاف انقطاع.

ولم ترد "ميتا" على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وانقطعت الخدمة الشهر الماضي عن مئات الآلاف من مستخدمي تطبيقي فيسبوك وإنستجرام التابعين لميتا بلاتفورمز على مستوى العالم لأكثر من ساعتين بسبب مشكلة فنية.

ولدى ميتا بلاتفورمز نحو 3.19 مليارات مستخدم نشط يومياً عبر مجموعة تطبيقاتها التي تتضمن أيضا تطبيق ثريدز.