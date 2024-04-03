محمد بن راشد: قطاعنا الإعلامي يحمل صوتنا وينقل رسالتنا ويدعم اقتصادنا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دعم سموه للإعلام يعد
دعماً لقطاع وطني
استراتيجي يحمل صوتنا وينقل رسالتنا ويدعم اقتصادنا.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم في إفطار رمضاني مع مجموعة من القيادات الإعلامية في دولة الإمارات .. لقائي معهم متجدد .. وعلاقتي معهم قديمة ومستمرة .. ودعمنا لقطاعنا الإعلامي هو دعم لقطاع استراتيجي وطني يحمل صوتنا .. وينقل رسالتنا .. ويدعم اقتصادنا ... ويصون سمعة وطننا".
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