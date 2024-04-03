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محمد بن راشد: قطاعنا الإعلامي يحمل صوتنا وينقل رسالتنا ويدعم اقتصادنا

4/3/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دعم سموه للإعلام يعد
دعماً لقطاع وطني
استراتيجي يحمل صوتنا وينقل رسالتنا ويدعم اقتصادنا.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم في إفطار رمضاني مع مجموعة من القيادات الإعلامية في دولة الإمارات .. لقائي معهم متجدد .. وعلاقتي معهم قديمة ومستمرة .. ودعمنا لقطاعنا الإعلامي هو دعم لقطاع استراتيجي وطني يحمل صوتنا .. وينقل رسالتنا .. ويدعم اقتصادنا ... ويصون سمعة وطننا".

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