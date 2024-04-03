محمد بن راشد يحضر اللقاء الإعلامي السنوي ويكرّم رواد إعلام دبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اللقاء السنوي للإعلاميين والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقام سموه خلال اللقاء بتكريم "رواد إعلام دبي" الذين ساهموا في بناء إعلام الإمارة وتعزيز قدراته وترسيخ أركانه، ضمن مختلف مساراته، الصحافية والتلفزيونية والإذاعية، حيث أكد سموه أن عطاء وجهود الرواد من أهل الإمارات هو بمثابة الأساس الذي انطلقت منه مسيرة التطوير والنماء المباركة في الدولة، حيث كان لعطائهم، كل في موقعه، أثره في كتابة قصة نجاح انطلقت بها الإمارات نحو الريادة العالمية، لتصبح اليوم، بكل ما يتحقق على ارضها من إنجازات، محط أنظار العالم وتقديره.



وأثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دور الإعلام والإعلاميين في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وأشاد بما قدّمه رواد إعلام دبي من تفانٍ وعطاء في مرحلة لم تكن فيها الإمكانات التقنية على نفس القدر من التقدم الذي تشهده اليوم مؤسساتنا الإعلامية، لما لهذا العطاء من بصمة واضحة على صفحة إعلام الإمارات، وأثر في منحه شخصيته المميزة.

وقال سموه: "الرواد الذين أسهموا في تأسيس إعلام دبي رسموا ملامح إعلامنا المحلي... وكان لهم دورٌ في تعريف العالم بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا ورؤيتنا للمستقبل.. وكانوا شهوداً على مرحلة التأسيس الأولى للدولة ونقلوا بأمانة وصدق ما تضمنته من جهود بناء وتطوير في شتى المجالات.. نشكرهم ونثني على ما قدموه من عطاء لا يزال إلى اليوم محل كل تقدير ".



ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشباب إلى الاستفادة من خبرات الأجيال السابقة وما تحمله من دروس مُستفادة بغية التأسيس عليها والانطلاق منها نحو آفاق تطوير تراعي متطلبات العصر ومتغيراته، وقال سموه: "على شباب الإعلاميين الاستفادة من تجارب الرواد وخبراتهم لتقديم إعلام جديد قوي ومنافس... الجيل السابق اجتهد وأجاد وتميّز رغم قلة الإمكانات.. واليوم الفرصة أكبر أمام الشباب لتأكيد جدارتهم وتقديم إعلام يواكب طموحاتنا للمستقبل".



وقد تجاذب صاحب السمو أطراف الحديث مع الحضور من القيادات الإعلامية المحلية وكبار مسؤولي مؤسسات الإعلام العربية والعالمية، ونخبة من أبرز الكُتّاب والمفكرين، والمؤثرين وصناع المحتوى،

الذين شاركوا في التجمع الإعلامي، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي سي" الإعلامية.



أصحاب العطاء

وحول تكريم رواد الأعلام خلال اللقاء الإعلامي السنوي، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن فكرة المبادرة جاءت سيراً على النهج الذي أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاحتفاء بكل جهد يسهم بشكل أو بآخر في دفع مسيرة التطوير والتنمية في دبي وعموم دولة الإمارات، واستلهاماً لحرص سموه على الاحتفاء بأصحاب كل عطاء ترك بصمة مضيئة في سجل إنجازات دبي ضمن مختلف القطاعات، وتقدير ما قدموه من جهد وما أفردوه من وقت في خدمة الوطن كلٌ في موقعه.



وقال سموّه: "كل التقدير للرواد الذين منحوا إعلام دبي والإمارات بصمة مميزة على خارطة الإعلام العربي نؤسس عليها اليوم في سعينا لتقديم محتوى قوي جدير بثقة المتلقّي واهتمامه داخل الدولة وخارجها... هذه النخبة الإعلامية تضم نماذج ملهمة ونحن نثمّن كل ما قدموه من عطاء سيظل مصدر يتعلم منه الأجيال الجديدة من الإعلاميين الدروس المستفادة لبناء إعلام وطني بسمات عالمية".



وشملت قائمة الإعلاميين المُكرَّمين، خلال اللقاء الذي حضرته منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نخبة من رواد إعلام دبي من كُتّاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكوادر إعلامية تلفزيونية وإذاعية، من المخرجين ومقدمي البرامج والمذيعين، والذين أعربوا بدورهم عن خالص الشكر والتقدير لهذه اللفتة الكريمة من سموه، ولمبادرة تكريم رواد إعلام دبي التي تعكس حرص دبي وقيادتها الرشيدة على مبادلة الوفاء بالوفاء.



وقد جاء التكريم في إطار مبادرة "رواد إعلام دبي" التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، عرفاناً بما قدمه رواد إعلام دبي من عطاء مع الانطلاقة الأولى لإعلام الإمارة، وتقديراً لدورهم في تأسيس قطاع الإعلام الذي يواصل اليوم مسيرته التطويرية استكمالاً لما قدمه الإعلاميون، الذين أسهموا في تأسيس إعلام دبي، من عطاء واستلهاماً لتجاربهم وانجازاتهم التي وضعت الأسس الأولى لمنظومة إعلام دبي، الذي يواصل سعيه لبلوغ مستويات رفيعة من التنافسية المهنية وفق أرقى المعايير العالمية.



حفاوة مستحقة



وحول اللقاء الإعلامي، قالت سعادة منى غانم المرّي: "يعكس اللقاء مدى حرص القيادة الرشيدة على التواصل المستمر والبناء مع المجتمع الإعلامي والتحاور مع القائمين على هذا القطاع الحيوي للاستماع لأفكارهم واقتراحاتهم، وتحفيز الإعلاميين على القيام بدور مؤثر في بناء المجتمعات عبر مناقشة موضوعية لأهم القضايا والموضوعات التي تلامس حياة أفرادها، وبث رسائل مشجعة على العمل والتطوير الدائم".



وحول تكريم رواد الإعلام، قالت منى المري: "جاءت المبادرة بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرصاً على منح رواد إعلام دبي الحفاوة المستحقة لما قدموه من عطاء وما أسهموا به من فكر مبدع وخلاق كل في مجال اختصاصه في تقديم صورة مشرقة لدبي ودولة الإمارات ولما شهدته خلال العقود الماضية من نهضة اقتصادية وحضارية شاملة".



وأضافت: "مجلس دبي للإعلام يعمل على تحقيق الريادة لإعلام الإمارة، بكافة أجهزته ووسائله ومنصاته، وفق نهج قائم على دراسة مكامن القوة وتحليل مواضع التطوير اللازمة وحشد الطاقات والإمكانات اللازمة للوصول بإعلام دبي إلى أرقى مستويات التنافسية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، واضعاً بناء الكادر الإعلامي الوطني الكُفء والمتمكن من أدواته والمبدع في توظيفها في مقدمة المستهدفات، حيث تبقى الدروس المستفادة من الجيل الأول من الإعلاميين ركيزة مهمة في بناء إعلامي المستقبل".



وكشفت منى المرّي عن تقديم مجلس دبي للإعلام إصدار خاص بعنوان "رواد إعلام دبي" يضم نخبة الإعلاميين المُكرَّمين، ويلقي الضوء على محطات مهمة من حياتهم المهنية ومواقف شكّلت منعطفات مهمة في مسيرتهم المهنية، وشغفهم بهذا المجال ورحلتهم في مختلف قطاعاته الصحافية والتلفزيونية والإذاعية، ليكون تأريخاً لعطاء تلك الرموز التي اجتهدت في خدمة الوطن.



حضر اللقاء الإعلامي الرمضاني الذي تخلله تكريم "رواد إعلام دبي"، لفيف من نخب القيادات والرموز الإعلامية في دبي من كبار الكُتّاب، ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية والقيادات التنفيذية للمؤسسات الإعلامية المحلية سواء الصحافية أو التلفزيونية أو الإذاعية، وكذلك الإعلام الرقمي، وممثلو المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية العاملة في دبي، والمؤثرين وصُنّاع المحتوى، كما حضرت اللقاء سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، وأعضاء المجلس.



وقد أعرب الإعلاميون المشاركون في التجمع السنوي عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما استمعوا له من حديث سموه حول أهمية دور الإعلام في بناء المجتمعات والمساهمة في تقدمها، مؤكدين أن دبي استحقت عن جدارة أن تكون عاصمة للإعلام العربي في ضوء البيئة الداعمة والممكنة التي توفرها للمجتمع الإعلامي سواء المحلي أو العربي أو العالمي، والذي أثمر في أن تكون دبي حاضنة لمجتمع إعلامي ضخم ومتنامي انطلاقاً من الثقة التي أسستها دبي لنفسها في ساحة العمل الإعلامي.







تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز