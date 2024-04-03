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تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الخميس

4/3/2024 7:07:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

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