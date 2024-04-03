تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الخميس
التاريخ
4/3/2024 7:07:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.
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