إعلام عبري: تهديد مباشر من سوناك لنتنياهو بعد اغتيال موظفي إغاثة بغزة

إعلام عبري: تهديد مباشر من سوناك لنتنياهو بعد اغتيال موظفي إغاثة بغزة
التاريخ
4/3/2024 7:07:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 13 العبرية، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان "إسرائيل" دولة منتهكة للقانون الدولي.
وأضافت القناة العبرية، أن سوناك قال لنتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حماس لكن ليس بكارثة إنسانية.
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