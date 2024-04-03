رئيس الوزراء الإسباني يرفض رد وتفسيرات نتنياهو بشأن اغتيال موظفي إغاثة بغزة

رئيس الوزراء الإسباني يرفض رد وتفسيرات نتنياهو بشأن اغتيال موظفي إغاثة بغزة
التاريخ
4/3/2024 7:07:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بغزة لا تبدو كافية.
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