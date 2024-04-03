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رئيس الوزراء الإسباني يرفض رد وتفسيرات نتنياهو بشأن اغتيال موظفي إغاثة بغزة

4/3/2024 7:07:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بغزة لا تبدو كافية.

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