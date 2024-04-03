جيش الاحتلال يقرر استدعاء جنود احتياط بعد تهديدات إيران

جيش الاحتلال يقرر استدعاء جنود احتياط بعد تهديدات إيران
التاريخ
4/3/2024 7:07:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، استدعاء جنود الاحتياط في السلاح الجوي في إطار تقييم للوضع الأمني.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قرار تعبئة قوات الاحتياط في الدفاع الجوي يأتي بعد تهديدات إيران بالرد على غارة دمشق.
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