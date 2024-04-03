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جيش الاحتلال يقرر استدعاء جنود احتياط بعد تهديدات إيران

4/3/2024 7:07:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، استدعاء جنود الاحتياط في السلاح الجوي في إطار تقييم للوضع الأمني.


وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قرار تعبئة قوات الاحتياط في الدفاع الجوي يأتي بعد تهديدات إيران بالرد على غارة دمشق.

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