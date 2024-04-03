جثامين عمال الإغاثة الأجانب تصل إلى مصر لنقلها إلى بلدانهم

جثامين عمال الإغاثة الأجانب تصل إلى مصر لنقلها إلى بلدانهم
التاريخ
4/3/2024 7:07:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت جثامين 6 عمال إغاثة أجانب من منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن)، قتلوا في قصف إسرائيلي على غزة، إلى مصر، الأربعاء، لإعادتها إلى بلدانهم.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت الجثامين الستة من مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار إلى معبر رفح البري .
MENAFN03042024000208011052ID1108056400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.