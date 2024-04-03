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جثامين عمال الإغاثة الأجانب تصل إلى مصر لنقلها إلى بلدانهم

4/3/2024 7:07:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت جثامين 6 عمال إغاثة أجانب من منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن)، قتلوا في قصف إسرائيلي على غزة، إلى مصر، الأربعاء، لإعادتها إلى بلدانهم.


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت الجثامين الستة من مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار إلى معبر رفح البري .

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