الاردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلات عيد الفطر المبارك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت الاردنية للطيران عن عروضها الخاصة بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد وجاء في الاعلان اسماء الوجهات التي يستطيع المسافر الحصول على تذاكر السفر باسعار تفضيلية وهي:
( القاهرة / شرم الشيخ / الشارقة / جدة / موسكو / تبليسي / باتومي/ انطاليا )
وجاء باعلانها على منصاتها و موقعها الالكتروني انه يمكن الحجز و الحصول على الخصومات من خلال مكاتب السياحة المعتمدة لديها او عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة :
مكتب الحجز الرئيسي : 0096265501760
او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066080
� لزيارتنا :شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز ( ام اذينة ) . عمارة 55
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