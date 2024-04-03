الاردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلات عيد الفطر المبارك

وجاء باعلانها على منصاتها و موقعها الالكتروني انه يمكن الحجز و الحصول على الخصومات من خلال مكاتب السياحة المعتمدة لديها او عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة : مكتب الحجز الرئيسي : 0096265501760 او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة او عن طريق الواتس اب : 00962777066111 / 00962777066080 � لزيارتنا :شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز ( ام اذينة ) . عمارة 55

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