انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في اربد

وقال، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الأربعاء، إن كوادر الشركة قامت بإصلاح العطل، وإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه لفترة زمنية للمنطقتين، مؤكدا أن كوادر الشركة تعمل على مدار الساعة لإصلاح أي عطل مفاجئ قد يصيب التجهيزات الكهربائية للشركة.

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