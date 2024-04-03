انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في اربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي لشركة كهرباء اربد، علاء القرعاوي، ان انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي المزار الشمالي وعنبة ناتج عن عبث بالجهد المتوسط الذي يغذي المنطقة.
وقال، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الأربعاء، إن كوادر الشركة قامت بإصلاح العطل، وإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه لفترة زمنية للمنطقتين، مؤكدا أن كوادر الشركة تعمل على مدار الساعة لإصلاح أي عطل مفاجئ قد يصيب التجهيزات الكهربائية للشركة.
MENAFN03042024000208011052ID1108056398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.