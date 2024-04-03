Thursday, 04 April 2024 03:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في اربد

4/3/2024 7:07:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي لشركة كهرباء اربد، علاء القرعاوي، ان انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي المزار الشمالي وعنبة ناتج عن عبث بالجهد المتوسط الذي يغذي المنطقة.


وقال، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الأربعاء، إن كوادر الشركة قامت بإصلاح العطل، وإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه لفترة زمنية للمنطقتين، مؤكدا أن كوادر الشركة تعمل على مدار الساعة لإصلاح أي عطل مفاجئ قد يصيب التجهيزات الكهربائية للشركة.

MENAFN03042024000208011052ID1108056398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث