الأمم المتحدة: ارتفاع عنف المستوطنين في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق أكثر من 700 حادث عنف ارتكبه المستوطنون في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ يوم 7 تشرين الأول.
وأفادت الأمم المتحدة أنه ومنذ تشرين الأول الماضي، جرى تهجير ما لا يقل عن 206 أسر فلسطينية تضم 1244 شخصًا، من بينهم 603 أطفال، وسط عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، مشيرة إلى أن الأسر النازحة تنتمي إلى ما لا يقل عن 20 مجتمعًا رعويًا بدويًا.
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