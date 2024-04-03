الأمم المتحدة: ارتفاع عنف المستوطنين في الضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق أكثر من 700 حادث عنف ارتكبه المستوطنون في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ يوم 7 تشرين الأول.



وأفادت الأمم المتحدة أنه ومنذ تشرين الأول الماضي، جرى تهجير ما لا يقل عن 206 أسر فلسطينية تضم 1244 شخصًا، من بينهم 603 أطفال، وسط عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، مشيرة إلى أن الأسر النازحة تنتمي إلى ما لا يقل عن 20 مجتمعًا رعويًا بدويًا.