الوطني الإسلامي ينظم في الرصيفة حوارية حول قانون الانتخاب والحياة الحزبية

الوطني الإسلامي ينظم في الرصيفة حوارية حول قانون الانتخاب والحياة الحزبية
التاريخ
4/3/2024 7:07:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم حزب الوطني الإسلامي فرع لواء الرصيفة، الأربعاء، جلسة حوارية حول قانون الانتخاب الجديد والحياة الحزبية في الأردن ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، حول التحديث السياسي.
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