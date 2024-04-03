Thursday, 04 April 2024 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوطني الإسلامي ينظم في الرصيفة حوارية حول قانون الانتخاب والحياة الحزبية

4/3/2024 7:07:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم حزب الوطني الإسلامي فرع لواء الرصيفة، الأربعاء، جلسة حوارية حول قانون الانتخاب الجديد والحياة الحزبية في الأردن ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، حول التحديث السياسي.

MENAFN03042024000208011052ID1108056396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث