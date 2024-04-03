علياء الأمل ورواق العطاء تقيمان إفطارا رمضانيا للأيتام

علياء الأمل ورواق العطاء تقيمان إفطارا رمضانيا للأيتام
التاريخ
4/3/2024 7:07:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت جمعية علياء الأمل في محافظة إربد، بالتعاون مع مبادرة رواق العطاء، حفل إفطار جماعي لـ 10 أطفال أيتام.
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