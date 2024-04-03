نقابة المهندسين الزراعيين بإربد تقيم حفل إفطار خيري للأيتام

وبين رئيس فرع النقابة، المهندس بشار النوافلة، أن النقابة تولي الأطفال، وخاصة الأيتام، اهتماما بالغا من خلال العديد من الأنشطة، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات المعنية على تقديم الدعم الممكن لهم لما لذلك من آثار مهمة ستنعكس إيجابا عليهم.

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