نقابة المهندسين الزراعيين بإربد تقيم حفل إفطار خيري للأيتام

نقابة المهندسين الزراعيين بإربد تقيم حفل إفطار خيري للأيتام
التاريخ
4/3/2024 7:07:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت نقابة المهندسين الزراعيين فرع إربد حفل إفطار جماعي لأكثر من 100 طفل من أيتام المحافظة.
وبين رئيس فرع النقابة، المهندس بشار النوافلة، أن النقابة تولي الأطفال، وخاصة الأيتام، اهتماما بالغا من خلال العديد من الأنشطة، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات المعنية على تقديم الدعم الممكن لهم لما لذلك من آثار مهمة ستنعكس إيجابا عليهم.
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