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نقابة المهندسين الزراعيين بإربد تقيم حفل إفطار خيري للأيتام

4/3/2024 7:07:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت نقابة المهندسين الزراعيين فرع إربد حفل إفطار جماعي لأكثر من 100 طفل من أيتام المحافظة.


وبين رئيس فرع النقابة، المهندس بشار النوافلة، أن النقابة تولي الأطفال، وخاصة الأيتام، اهتماما بالغا من خلال العديد من الأنشطة، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات المعنية على تقديم الدعم الممكن لهم لما لذلك من آثار مهمة ستنعكس إيجابا عليهم.

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