مسؤول أمني بريطاني سابق يدعو إلى تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

مسؤول أمني بريطاني سابق يدعو إلى تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
التاريخ
4/3/2024 7:07:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، اللورد بيتر ريكيتس، إن على حكومة بلاده تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 بريطانيين و4 أشخاص آخرين يعملون جميعا في جمعية خيرية توزع المساعدات على أهالي غزة.
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