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مسؤول أمني بريطاني سابق يدعو إلى تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

4/3/2024 7:07:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، اللورد بيتر ريكيتس، إن على حكومة بلاده تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 بريطانيين و4 أشخاص آخرين يعملون جميعا في جمعية خيرية توزع المساعدات على أهالي غزة.

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