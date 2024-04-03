بلدية بني عبيد تقيم إفطارا رمضانيا لعمال الوطن

بلدية بني عبيد تقيم إفطارا رمضانيا لعمال الوطن
التاريخ
4/3/2024 7:07:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت بلدية بني عبيد، بالتعاون مع قرية القناطر السياحية، إفطاراً رمضانياً لعمّال الوطن في البلدية، والتي تضم مناطق الحصن، الصريح، النعيمة، كتم، إيدون، بحضور رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال نايف أبو عبيد وأعضاء البلدية.
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