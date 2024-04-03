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بلدية بني عبيد تقيم إفطارا رمضانيا لعمال الوطن

4/3/2024 7:07:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت بلدية بني عبيد، بالتعاون مع قرية القناطر السياحية، إفطاراً رمضانياً لعمّال الوطن في البلدية، والتي تضم مناطق الحصن، الصريح، النعيمة، كتم، إيدون، بحضور رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال نايف أبو عبيد وأعضاء البلدية.

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