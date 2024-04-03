منظمات دنماركية ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

منظمات دنماركية ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
التاريخ
4/3/2024 7:07:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفعت منظمات غير حكومية في الدنمارك دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لاستخدام تلك الأسلحة ضد مدنيين في قطاع غزة.
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