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منظمات إغاثية تؤكد شن إسرائيل هجمات ممنهجة ضدها

4/3/2024 7:07:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ممثلو عدد من المنظمات الإنسانية إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل عاملي إغاثة غربيين، يوضح قبل كل شيء أن المنظمات غير الحكومية تعمل في بيئة غير آمنة في قطاع غزة المدمر والمحاصر، حيث تعرض العديد منها لهجمات منذ بداية الحرب قبل نحو 6 أشهر.


ووفقاً لتصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت منظمة المطبخ المركزي العالمي الأميركية التي أدانت "الهجوم المستهدف"، إن موظفيها تعرضوا للقصف بعد أن غادروا الاثنين مستودعا في دير البلح، وسط القطاع.

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