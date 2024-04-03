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قطر تدعو إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة

4/3/2024 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ان المباحثات تناولت الوضع في غزة والهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.


واضاف "بحثنا أيضا الغارة الإسرائيلية على موظفي المطبخ المركزي العالمي بغزة".


وبين "نشيد بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غزة".


وأكد على موقف قطر الداعي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.


ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة.


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