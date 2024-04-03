قطر تدعو إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ان المباحثات تناولت الوضع في غزة والهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.
واضاف "بحثنا أيضا الغارة الإسرائيلية على موظفي المطبخ المركزي العالمي بغزة".
وبين "نشيد بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غزة".
وأكد على موقف قطر الداعي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
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