بولندا تستدعي السفير الاسرائيلي على خلفية مقتل عاملي الاغاثة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها "دعت" السفير الإسرائيلي لدى بولندا لمناقشة "المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية" بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف عمال إغاثة غربيين بينهم بولندي.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن نائب الوزير أندريه ساينا قوله "لقد دعوت السفير ... أريد أن أناقش معه الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية والمسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية عن الحادث الذي وقع مؤخرا في غزة".
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