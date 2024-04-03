الملك يصل إلى موقع أم الجمال الأثري للقاء وجهاء وممثلين عن أبناء البادية الشمالية

الملك يصل إلى موقع أم الجمال الأثري للقاء وجهاء وممثلين عن أبناء البادية الشمالية
التاريخ
4/3/2024 3:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى موقع أم الجمال الأثري للقاء وجهاء وممثلين عن أبناء البادية الشمالية.
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