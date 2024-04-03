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إتلاف 138 كغم من اللحوم المجمدة بإربد

4/3/2024 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أتلف فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة إربد 138كيلوغراما من اللحوم المجمدة منذ بداية العام الحالي.


وقالت المؤسسة، اليوم الأربعاء، إن اللحوم المتلفة ضبطت بمنشأتين بعد تذويبهما لحوما مجمدة وبيعها على أساس أنها طازجة، مبينة أن هناك انخفاضا بعدد المخالفات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أتلفت المؤسسة 340 كيلوغراما من اللحوم المجمدة ضُبطت في 6 منشآت.


وأشارت المؤسسة إلى أن حملاتها التفتيشية مستمرة، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تخالفها للأنظمة والتعليمات المعتمدة، داعية المواطنين إلى إبلاغ المؤسسة عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها بهذا الخصوص.

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