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أمين عام الناتو يدين مقتل موظفي الإغاثة بغزة

4/3/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ مقتل 7 من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي.
وقال ستولتنبرغ: "ما نراه الآن في غزة هو كارثة إنسانية. نرى معاناة ومدنيين يقتلون، وشاهدنا أيضا الضربة ضد عمّال الإغاثة والتي أُدينها".













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