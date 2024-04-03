أمين عام الناتو يدين مقتل موظفي الإغاثة بغزة

أمين عام الناتو يدين مقتل موظفي الإغاثة بغزة
التاريخ
4/3/2024 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ مقتل 7 من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي.
وقال ستولتنبرغ: "ما نراه الآن في غزة هو كارثة إنسانية. نرى معاناة ومدنيين يقتلون، وشاهدنا أيضا الضربة ضد عمّال الإغاثة والتي أُدينها".
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